Marmaris'te 500 litre sahte votka ele geçirildi

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS\'teki bir kargo firmasına ait kamyonette yapılan aramada, bidonlar içinde 500 litre sahte votka ele geçirildi.

Marmaris Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, gelen bir istihbaratı değerlendirerek, 48 SK 627 plakalı kargo firmasına ait kamyoneti takibe aldı. Ekipler, kent merkezinde durdurduğu kamyoneti, İlçe Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği\'ne getirildi. Burada yapılan aramada, kamyonetin kasasında 25 litrelik 20 bidon içinde sahte votka ele geçirildi.

İçkiler, imha edilmek üzere Marmaris Gümrük Muhafaza Müdürlüğü\'ne teslim edildi. Gözaltına alınan kamyonet şoförü S.A. (37) poliste işlemlerinin ardından sevk edildiği savcılıktan serbest bırakıldı.



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