Marmaris'te 50 bin TL değerinde kaçak tütün ele geçirildi

Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Marmaris İlçesi\'nde, polisin bir markette yaptığı denetimde yaklaşık 50 bin TL değerinde kaçak tütün, nargile ve cinsel gücü artıcı haplar ele geçirildi.

Marmaris Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bir markette gümrük kaçağı tütün ürünleri satıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. İlçe Vergi Dairesi Müdürlüğü ekipleri ile polisin ortaklaşa yaptığı operasyonda G.K.\'nin sahibi olduğu markette gümrük kaçağı ve bandrolsüz 510 paket makaron, 28 paket nargile tütünü, 3 adet elektronik sigara, 10 adet elektronik sigara likidi, 9 adet elektronik nargile, 75 paket cinsel güç artıcı hap ve 41,5 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Piyasa değeri yaklaşık 50 bin lira olduğu tahmin edilen gümrük kaçağı ve bandrolsüz ürünler imha edilmek üzere Marmaris Gümrük Muhafaza Müdürlüğü\'ne teslim edildi.

Öte yandan, polis tarafından gözaltına alınan market işletmecisi G.K. hakkında 5607 ve 4733 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında idari para cezası uygulandı.

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