T24 LogoT24 Logo
Gündem

Marmaris'te 30 göçmen yakalandı

Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nde düzenlenen operasyonda, insan tacirlerinin yasa dışı yollardan yurt dışına çıkarmaya hazırlandığı 30 göçmen kaldıkları apart otellerde yakalandı

30 Ağustos 2017 00:46

Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Marmaris İlçesi\'nde düzenlenen operasyonda, insan tacirlerinin yasa dışı yollardan yurt dışına çıkarmaya hazırlandığı 30 göçmen kaldıkları apart otellerde yakalandı. Göçmenlerle birlikte yakalanan insan kaçakçılığı şüphelisi 3 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan insan tacirleri adliyeye sevk edildi.  
Marmaris Terörle Mücadele ve Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bir ihbar üzerine insan kaçakçılığı yaptığı ileri sürülen üç kişiyi takibe aldı. Polis, takibin ardından savcılığın talimatıyla üç apart otele eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan baskınlarda kaçan üç şüpheli kısa süren kovalamaca sonucu yakalandı. Şüpheliler tarafından otellere yerleştirilerek yasa dışı yollarla yurt dışına kaçırmayı planladıkları öne sürülen, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu İran, Irak, Filistin ve Lübnan uyruklu 30 kişi de yakalandı. 3 organizatör ve 30 göçmen ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Ayrıca, göçmenleri kaçırmak için kullanılacağı tespit edilen 2 balıkçı teknesine de el konuldu. 
Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve suçlamaları kabul etmeyen insan kaçakçıları adliye sevk edilirken, 30 göçmen sınır dışı edilmek üzere Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne teslim edildi. 
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ali GÜNDOĞANMARMARİS Muğla DHA MUĞLA MarmarisGöçmenlerleEmniyettekiTerörle MücadeleKaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Grup AmirliğiPolisYapılanIrak FilistinLübnanAyrıcaMuğla GöçMüdürlüğü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24