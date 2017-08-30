Marmaris'te 30 göçmen yakalandı

Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Marmaris İlçesi\'nde düzenlenen operasyonda, insan tacirlerinin yasa dışı yollardan yurt dışına çıkarmaya hazırlandığı 30 göçmen kaldıkları apart otellerde yakalandı. Göçmenlerle birlikte yakalanan insan kaçakçılığı şüphelisi 3 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan insan tacirleri adliyeye sevk edildi.

Marmaris Terörle Mücadele ve Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bir ihbar üzerine insan kaçakçılığı yaptığı ileri sürülen üç kişiyi takibe aldı. Polis, takibin ardından savcılığın talimatıyla üç apart otele eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan baskınlarda kaçan üç şüpheli kısa süren kovalamaca sonucu yakalandı. Şüpheliler tarafından otellere yerleştirilerek yasa dışı yollarla yurt dışına kaçırmayı planladıkları öne sürülen, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu İran, Irak, Filistin ve Lübnan uyruklu 30 kişi de yakalandı. 3 organizatör ve 30 göçmen ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Ayrıca, göçmenleri kaçırmak için kullanılacağı tespit edilen 2 balıkçı teknesine de el konuldu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve suçlamaları kabul etmeyen insan kaçakçıları adliye sevk edilirken, 30 göçmen sınır dışı edilmek üzere Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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