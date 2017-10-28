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Marmaris'te 29 Ekim coşkusu

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS(Muğla), (DHA)- MARMARİS'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 94'üncü yıldönümü kutlamaları kapsamında çelenk sunma töreni yapıldı

28 Ekim 2017 18:19

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS(Muğla), (DHA)- MARMARİS\'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı\'nın 94\'üncü yıldönümü kutlamaları kapsamında çelenk sunma töreni yapıldı.
Cumhuriyet Bayramı\'nın 94\'üncü yıldönümü kutlamaları için Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve şehitler anısına saygı duruşunda bulunulması ardından İstiklal Marşı okundu. Kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileri, Atatürk Anıtı\'na çelenk sunulan törene katıldı. Aksaz Deniz Üs Komutanlığı bandosu eşliğinde askerlerin geçiş yapmasıyla tören son buldu. Resmi tören ardından, Galatasaray futbol takımı fan kulübü de, hazırladıkları sarı-kırmızı renkte ve üzerinde \'Galatasaray Taraftarları\' yazılı çelengi, anıta bıraktı.

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