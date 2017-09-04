Marmaris'te 24 mülteci yakalandı

Muğla'nın Marmaris İlçesi'nde yasadışı yollarla Yunan adalarına geçmeye hazırlanan 24 mülteci yakalandı. Mültecilerle birlikte insan kaçakçısı, biri Türk, diğeri Suriyeli 2 kişi de gözaltına alındı.

Marmaris Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Terörle Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yasadışı yollardan Yunanistan adalarına geçeceği belirtilen mültecilerin bir apart otelde kaldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Dün saat 03.30 sıralarında apart otele, Hisarönü Mahallesi'nde bir koya ve kamyonete düzenlenen baskında, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 20 Suriyeli, 1 İranlı ve 3 Lübnanlı, toplam 24 mülteci yakalandı. mültecilerin kendilerini Yunan adalarına götürmesi için anlaştığı belirtilen biri Türk, diğeri Suriyeli 2 kişi de gözaltına alındı. 26 kişi, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

2 insan kaçakçısı adliyeye sevk edildi

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği'nde ifadeleri alınan göçmenlere yiyecek ve içecek ikram edildi. Ağlayan ve korkan çocuklara çikolata ile çeşitli küçük oyuncaklar verildi. Çikolatalarını yiyen çocuklar karşılarında kameramanları görünce oyunlar oynadı, el sallayarak öpücükler gönderdi. Gözaltına alınan 24 mültecinin işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderileceği, 2 insan kaçakçısının ise ifadelerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.