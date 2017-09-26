Marmaris'te 16 suçtan aranan cezaevi firarisi tutuklandı

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS(Muğla), (DHA)- MARMARİS\'te 16 suçtan aranan cezaevi firarisi Mehmet Şahin yakalandı. Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şahin tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Sarıana Mahallesi 24 Sokak\'ta bulunan bir otomobilin apartmanları gözlediği ihbarı üzerine harekete geçti. Polis, sokağın giriş ve çıkışlarını tuttu. Park halindeki 48 YV 330 plakalı otomobilin yanına gelen polisi fark eden şüpheli dışarı çıkarak kaçmaya başladı. Şahin, kovalamaca sırasında dereye atlayarak izini kaybettirmeye çalıştı. Dere çevresinde aramalara başlayan polis, derenin bulunduğu sokağın yaklaşık 100 metre ilerisinde şüpheliyi yakaladı. İfadesi alınmak üzere emniyete getirilen Şahin\'in cezaevi firarisi ve 16 suçtan hakkında yakalama kararı olduğu belirlendi. İşlemleri tamamlanan Şahin, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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