T24 LogoT24 Logo
Gündem

Marmaris'te 16 suçtan aranan cezaevi firarisi tutuklandı

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS(Muğla), (DHA)- MARMARİS'te 16 suçtan aranan cezaevi firarisi Mehmet Şahin yakalandı

26 Eylül 2017 09:21

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS(Muğla), (DHA)- MARMARİS\'te 16 suçtan aranan cezaevi firarisi Mehmet Şahin yakalandı. Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şahin tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Sarıana Mahallesi 24 Sokak\'ta bulunan bir otomobilin apartmanları gözlediği ihbarı üzerine harekete geçti. Polis, sokağın giriş ve çıkışlarını tuttu. Park halindeki 48 YV 330 plakalı otomobilin yanına gelen polisi fark eden şüpheli dışarı çıkarak kaçmaya başladı. Şahin, kovalamaca sırasında dereye atlayarak izini kaybettirmeye çalıştı. Dere çevresinde aramalara başlayan polis, derenin bulunduğu sokağın yaklaşık 100 metre ilerisinde şüpheliyi yakaladı. İfadesi alınmak üzere emniyete getirilen Şahin\'in cezaevi firarisi ve 16 suçtan hakkında yakalama kararı olduğu belirlendi. İşlemleri tamamlanan Şahin, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ali GÜNDOĞANMARMARİSMuğla DHA MARMARİSMehmetEmniyet MüdürlüğüEmniyet Müdürlüğü Asayiş Büro AmirliğiSarıana MahallesiSokakPolisParkYVDereFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24