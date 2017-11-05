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Marmaris'te 10 kazan aşure dağıttılar

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA) - MARMARİS'te, Pir Sultan Abdal Derneği'nce bu yıl 24'üncüsü düzenlenen etkinlikte 10 kazan aşure, 10 bin kişiye dağıtıldı

05 Kasım 2017 20:43

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA) - MARMARİS\'te, Pir Sultan Abdal Derneği\'nce bu yıl 24\'üncüsü düzenlenen etkinlikte 10 kazan aşure, 10 bin kişiye dağıtıldı. Marmaris Pir Sultan Abdal Derneği Başkanı Kasım Çağlı, \"Adalet ve hukukun kalmadığı bu günlerde, tüm demokrasi güçleri, birlik ve dayanışma içinde olmalıdır\" dedi.
Marmaris Pir Sultan Abdal Derneği tarafından Beldibi Mahallesi\'nde, aşure etkinliği düzenlendi. Beldibi Cemevi önünde yapılan etkinliğe Marmaris Belediye Başkan Yardımcıları Dursun Kaplan, Halil Gökovalı ve İsmet Kamil Öner, CHP İlçe Başkanı Acar Ünlü ile sivil toplum ve dernek temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda Marmarisli aileleriyle beraber katıldı. Yerel sanatçıların da saz çalıp, türkü söylediği etkinlikte 10 kazan aşure pişirildi. Müzik dinletisinin ardından dualar okunurken, stantlarda yaklaşık 10 bin tabak aşure ile gözleme, çay, su ve lokma dağıtıldı.
Aşure etkinliğinin açılış konuşmasını yapan Marmaris Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Başkanı Çağlı, aşure etkinliğinin bu yıl 24\'üncüsünü düzenlediklerini hatırlatarak, şunları söyledi:
\"İnanç ve düşünce ayrımı yapmadan tüm dostlarımıza davette bulunduk. Adalet, hak, hukukun kalmadığı bugünlerde tüm demokrasi güçlerinin birlik ve dayanışma içinde olmaları gerekmektedir. Demokrasinin tüm kurum ve kurallarıyla yaşama geçmesi, laik, insan haklarına saygılı, hukuk devleti anlayışının egemen olması, toplumda farklı etnik kimlik, kültür ve inançların kendilerini özgürce ifade edebilmelerinin ortamının sağlanması ertelenmez bir görevdir. Demokrasi için daha etkin mücadele verilmelidir.\" 

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