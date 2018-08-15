Marmarisli turizmcilerden 'rezervasyonsuz gelmeyin' uyarısı

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA) - MARMARİS\'teki turizmciler, Kurban Bayramı\'na sayılı günler kala tatil programı yapanlara, Muğla\'daki otellerin dolu olduğunu belirterek, acente ve konaklama tesislerinden bilgi almadan ilçeye gelmemeleri uyarısında bulundu.

Kurban Bayramı tatiline sayılı günler kala Marmaris\'teki turizmciler, tatile çıkacakları mağdur olmamaları için uyardı. 3 yıldız ve üzeri, \'her şey dahil\' sistemiyle çalışan otellerin Avrupalı, Rus, İngiliz ve Orta Doğulu turistlerle dolu olduğunu belirten sektör temsilcileri, acente ve konaklama tesislerinden bilgi alınmadan tatile çıkılmaması gerektiğini vurguladı.

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Marmaris Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Suat Esin, \"Marmaris\'in toplam yatak kapasitesi, yaklaşık 75 bin civarında. Bunun 3 yıldız ve üzeri nitelikli konaklama tesisinde 52 bin yatak kapasitemiz mevcut. İlçemiz şu anda yüzde 100 dolu. Yüksek sezon dediğimiz haziran, temmuz ve ağustos aylarında Rus, Orta Doğulu ve Avrupalı turistler, 1 yıl önceden yaptırdığı ön rezervasyonla tatilini yapmakta. Marmaris\'e rezervasyon yaptırarak gelecek konuklarımızı bekliyoruz. Rezervasyon yaptırmadan gelmeyi düşünenler çok zor durumda kalabilirler; çünkü yerimiz kalmadı. Belgeli, bilinen ve güvenli acentelerden rezervasyon yaptırsınlar. Ön rezervasyon yaptıran konuklarımız otellerden teyit alsınlar. Geçtiğimiz yıllarda rezervasyonlarla ilgili dolandırılanlar oldu. Önlem almalarında fayda var. Daha sonra hem tatilleri rezil oluyor hem de mahkeme ile uğraşıyorlar. İlçemize tatile gelecek olanların trafikte de dikkatli olmalarını rica ediyoruz\" diye konuştu.

\'ÇADIR KURMAK ZORUNDA KALIRLAR\'

5 yıldızlı otelin işletmecisi Sedat Kamış, \"Ben otele gelip, oda isteyerek tatil yapacağım, diye sakın düşünmeyin. Çünkü boş yerimiz kalmadı. Şu an kendi yakınlarım dahi gelse oda istese yerim kalmadı. Otelleri aramadan gelen olursa çadır kurmak zorunda kalır\" dedi.

4 yıldızlı otelin müdürü Salim Akçay ise \"Kapıda oda bulurum, düşüncesiyle gelmeyin. Nitelikli otellerin hepsi dolu ve yerimiz kalmadı\" diye konuştu.

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