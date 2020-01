Marmarisli esnaf hırsızlıktan bıktı

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS\'te hediyelik eşya dükkanı sahibi Rahmi Efecan, bu yıl hırsızlık olaylarından yaka silktiklerini belirterek, güvenlik kamerasından tespit ettiklerini, sosyal medyada paylaşarak tepkisini dile getirdi.

Marmaris\'teki Atatürk Caddesi\'nde bulunan \'Efecan\' adlı hediyelik eşya dükkanına sabah saatlerinde Rus bir turist alışveriş için geldi. Yüzünü şapka ile kapatarak içerde 20 dakika boyunca kalan Rus kadın, reyonlardaki bir hediyelik eşyayı yere düşürmüş gibi yaparak çantasına koydu. Yaşanan hırsızlık olayı saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Güvenlik kamerasını izleyen dükkan sahibi Rahmi Efecan, çalışanın turistin yanına göndererek uyarıda bulunmasını sağladı. Hiçbir şey olmamış gibi dükkanda dolaşmaya devam eden turist, izlendiğini fark edince çantasındaki ürünü çıkartarak reyona koydu. Bir süre mağazada dolaşan kadın, dışarı çıkarken hiçbir şey çalmadığını söyledi. Efecan\'ın kamera kayıtlarını göstermesi üzerine kadın turist, dükkanı terk ederek uzaklaştı. Hırsızlık olayının görüntülerini sosyal medyada paylaşan Rahmi Efecan, yaşadıklarına tepkisini dile getirdi.

\'SATIŞ YAPMAK YERİNE ÜRÜNLERİMİZİ KORUMAK İÇİN SEFERBER OLDUK\'

DHA\'ya açıklama yapan Rahmi Efecan, 14 yıldır turizm sektörünün içinde olduğunu ancak bu yılki kadar hırsızlık sorunu yaşamadıklarını dile getirdi. Son yıllarda yabancı turistin kalitesinde düşüş gözlendiğine dikkat çeken Efecan, \"Her gün 3-5 tane hırsızlık oluyor. Bazılarını polise bildiriyoruz bazılarına da kamera kayıtlarını izlettiriyoruz. İzlemelerine rağmen yüzde kızarma ve mahcupluk olmadan mağazamızı terk ediyorlar. Artık müşteriye hizmet ve mal satmak yerine ürünlerimizi koruma noktasına geldik. Artık malımızı güvenceye alıyoruz\" dedi. Hırsızlık olaylarının çoğunluğunu Rus uyruklu turistlerle yaşadıklarını ancak aralarında Türklerin de bulunduğunu hatırlatan Rahmi Efecan, \"1 liradan 100 liraya kadar değişen fiyatlarda hediyelik eşya satıyoruz. Yani çalmaya değmeyecek kadar ucuz ürünler. Fakat turist kalitesinden dolayı her gün hırsızlık olayı ile karşılaşıyoruz. Dükkanımın her yerinde güvenlik kamerası olduğunu ve personelimin dolaştığını gördükleri halde hırsızlık yapıyorlar. Sosyal medyada hırsızlık yapanları deşifre etmeye başladım. Marmaris\'te esnaflık yapan birçok arkadaşım daha dikkatli olmalı\" dedi.



FOTOĞRAFLI