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Marmaris yılbaşı için gelin gibi süslendi

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS'te yeni yıla kısa bir süre kala meydan ve caddeler rengarenk ışıklarla donatıldı

13 Aralık 2017 14:26

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS\'te yeni yıla kısa bir süre kala meydan ve caddeler rengarenk ışıklarla donatıldı.
Marmaris\'te, yeni yıl eğlencesinin merkezi olması beklenen Ulusal Egemenlik, Atatürk ve Kordon Caddesi ile 19 Mayıs Gençlik Meydanı, belediye ekiplerince ışıklandırıldı. Atatürk Caddesi\'nden Cumhuriyet Caddesi\'ne kadar uzanan 8 kilometrelik yol 20 metre arayla ışıklı figürler ile süslendi. Türkçe ve İngilizce yeni yıl mesajları asıldı. 19 Mayıs Gençlik Meydanı\'na 5 metrelik yılbaşı ağacı konularak süslendi, ışıklandırıldı.
Vatandaşlar, gün batımı sonrası ışıl ışıl olan ilçedeki süslemelerin çevresinde hatıra fotoğrafı çektirdi.

FOTOĞRAFLI

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