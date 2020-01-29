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Akdeniz'de 4.6 büyüklüğünde deprem

Deprem, Muğla'nın Marmaris açıklarında hissedildi

29 Ocak 2020 16:53

Akdeniz'de 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Akdeniz'de Muğla'nın Marmaris ilçesi ile Yunanistan Dodecanese açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de Yunanistan Dodecanese'nin 35,43 kilometre, Marmaris ilçesinin ise 104,73 kilometre açıklarında saat 16.37'de 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem, 35,18 kilometre derinlikte gerçekleşti. Kandilli Rasathanesi ise depremin 4.6 büyüklüğünde olduğunu belirtti.

Kandilli Rasathanesi, Akdeniz'de meydana gelen depremin 4.6 büyüklüğünde, 5.0 km derinliğinde olduğunu belirtti.  

AFAD, depremin Marmaris açıklarında 4.5 büyüklüğünde olduğunu duyurdu. 

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