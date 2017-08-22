Marmaris suikast davası sanığı: Bizi Yunan helikopteri sanıp vuracaklar diye havalandım (2)

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SANIK SALONDAN ATILDI Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi saldırı düzenleyen 1'i firari 37 darbeci askerin aralarında bulunduğu 43'ü tutuklu 47 sanığın Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargıl

22 Ağustos 2017 18:28

SANIK SALONDAN ATILDI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın Marmaris\'te kaldığı otele, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi saldırı düzenleyen 1\'i firari 37 darbeci askerin aralarında bulunduğu 43\'ü tutuklu 47 sanığın Muğla 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yargılanması sürerken, sanıklardan Astsubay Abdülhamit Gülerden, savunması sırasında sık sık salonda bulunmayan kamu görevlileriyle, bazı isimlere suçlamada bulundu. Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ, defalarca yaptığı uyarıya rağmen bu tavrına sürdüren sanık Gülerden\'in söz hakkını elinden aldı. Gülerden itirazlarını sürdürünce, jandarmanın kontrolü ile salondan atıldı.
 

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