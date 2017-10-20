Marmaris Rallisi'nin basın toplantısı yapıldı

Serkan Yazıcı: \"Türk tarihinin en kalabalık yarışını yapmak istiyoruz\"

Yağız Avcı: \"Herkes için bu yarış çok zor\"

Orhan Avcıoğlu: \"Umarım bizim için keyifli bir yarış olur\"

Murat Bostancı: \"Önümüzdeki senelerde de üstüne koyarak katlaya katlaya gideceğiz\"

Burak Çukurova: \"Bütün rakiplerim çok hızlı pilotlar. Onlarla burada mücadele etmek keyif veriyor\"

Mustafa AKIN / MUĞLA, (DHA)

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından organize edilen Avrupa Ralli Kupası kapsamındaki Balkan Ralli Kupası\'nın final yarışı olan Marmaris Ralisi\'nin basın toplantısı yapıldı.

Grand Yazıcı Turban Hotel\'de düzenlenen toplantıya TOSFED Başkanı Serkan Yazıcı, Toksport WRT pilotu Orhan Avcıoğlu, Castrol Ford Team Türkiye pilotu Murat Bostancı, BC Vision Motorsport pilotu Burak Çukurova ve NEO Motorspor pilotu Yağız Avcı katıldı.

SERKAN YAZICI: \"TÜRK TARİHİNİN EN KALABALIK YARIŞINI YAPMAK İSTİYORUZ\"

Marmaris Rallisi\'ni bu sene Dünya Ralli Şampiyonası kapsamında yapmaları gerektiğini ifade eden Başkan Serkan Yazıcı, \"Geçen sene bir anlaşma yapmıştık ancak ülkedeki olumsuzluklardan dolayı geçen sene bunu ertelediler. Bu sene bir aday yarış açıkladılar ve bunu iyi geçirmemizi istediler. Hem yollar, hem servis alanları ve gereken hazırlıkları yapmaya çalıştık. Gerçekten Marmaris ve Muğla kamusal kuruluşları bize çok yardımcı oldu. 20 günde çok uzun yol yapıldı. Bu yarışın bu noktaya gelmesi kolay değildi. Cumhurbaşkanımız bizi çok destekleri ve biz de bu yarışı buraya getirmek için elimizden geleni yaptık. Şu anda her şey pozitif. Çarşamba günü hayırlı haberi alırsak önümüzdeki sene Marmaris Rallisi, Dünya Ralli Şampiyonası\'nda olacak. Türk tarihinin en kalabalık yarışını yapmak istiyoruz. Seyirci açısından gelmiş geçmiş en kalabalık yarışı yapmak istiyoruz. Çok hızlı Türk pilotlarımız var. Bizim çocuklarımızın burada yarışıyor olması bizi mutlu ediyor\" dedi.

YAĞIZ AVCI: \"HERKES İÇİN BU YARIŞ ÇOK ZOR\"

Geçtiğimiz yıl Marmaris Rallisi\'ni kazanan ve bu yarışta 5 şampiyonluğu bulunan Yağız Avcı, Başkan Yazıcı\'nın çok güzel bir organizasyon yaptığını belirterek, \"Geçen yıl bu yarışı kazanmıştık ve bize iyi şans getirdi. Etaplar çok çok iyi. Önümüzdeki yıl, Dünya Ralli Şampiyonası\'nın burada olacak olması, sürekli internetten takip ettiğimiz pilotların burada olacağı anlamına geliyor. Önümüzdeki yıl izlemek bile çok keyif verecektir. Herkes için bu yarış çok zor. 200 KM, temiz etaplar ama çok zor. Balkan Kupası\'ndaki yerimiz garantilendi ve Avrupa Kupası\'na gitmeye hak kazandık. Herkese başarılar diliyorum\" diye konuştu.

ORHAN AVCIOĞLU: \"UMARIM BİZİM İÇİN KEYİFLİ BİR YARIŞ OLUR\"

Marmaris Rallisi\'nin Balkan Ralli Kupası\'nın son ayağı olmasından dolayı önemli olduğunu aktaran Orhan Avcıoğlu, \"Hedefimiz bu kupayı ülkemize getirebilmek. Mükemmel bir organizasyon var. Buradaki herkes Dünya Şampiyonası\'nın farklı organizasyonlarında yer aldı. 2 hafta önce İspanya\'daydık. Eğer insanlar orayı beğeniyorsa, burayı beğenmemek gibi bir durumları olamaz. Gerek ambiyans olarak, gerek de organizasyon olarak çok iyi durumdayız. Bizim için umarım keyifli bir yarış olur\" şeklinde konuştu.

MURAT BOSTANCI: \"ÖNÜMÜZDEKİ SENELERDE DE ÜSTÜNE KOYARAK KATLAYA KATLAYA GİDECEĞİZ\"

Marmaris Rallisi etaplarının mükemmel olduğunu dile getiren Murat Bostancı, \"Geçen sene etaplar bir parça kırıcıydı ancak bu sene temizlenmiş. Yarışın neredeyse yarısı yeni etaplardan oluşuyor. Finlandiya\'yı hariç tutarak, dünyanın en iyi etaplarından diyebilirim. Bu sene Türkiye Şampiyonası\'nda yarışmayacağız. Türkiye\'ye Avrupa Ralli Şampiyonası\'nda takımlar şampiyonluğunu kazandırdık. Umarım herkes keyif alır. Biz de bunun içinde olup, seyir zevkini artırmaya çalışacağız. Ne kadar güzel bir hafta sonu geçirirsek önümüzdeki senelerde de üstüne koyarak katlaya katlaya gideceğiz\" dedi.

BURAK ÇUKUROVA: \"BÜTÜN RAKİPLERİM ÇOK HIZLI PİLOTLAR. ONLARLA BURADA MÜCADELE ETMEK KEYİF VERİYOR\"

Türkiye Ralli Şampiyonası\'nda lider durumda olan Burak Çukurova ise 140\'ıncı rallisi olduğunu belirterek, \"Kendimce epey bir tecrübem var. Dün yol notları kitabını görünce yarışın ne kadar detaylı hazırlandığını gördüm. Burada ciddi bir emek var. Özellikle yeni eklenen etaplar var ve bunlar çok güzel etaplar. 2\'nci gün yapılacak olan etap da çok iyi. 23 KM olarak görülebilir ama belki 43 KM diyebiliriz. Bir şampiyonluk yaşamak istiyorum. Bütün rakiplerim çok hızlı pilotlar. Onlarla burada mücadele etmek keyif veriyor. Puanımızı korursak şampiyonluğumuzu ilan edeceğiz. Herkese kolay gelsin\" diye konuştu.

Açıklamaların ardından konuşmacılar toplu fotoğraf çektirdi ve Marmaris Rallisi\'nin sembolik startının verilmesi için Marmaris Merkez\'e hareket etti.

(FOTOĞRAFLI)