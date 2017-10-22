Marmaris Rallisi\'nde Orhan Avcıoğlu-Burçin Korkmaz birinci oldu

Balkan Ralli Kupası\'nda şampiyon Orhan Avcıoğlu-Burçin Korkmaz

Türkiye 2017 Ralli Şampiyonası şampiyonu Burak Çukurova-Vedat Bostancı

Serkan Yazıcı: \'\'FIA yetkilileri çok memnun\'\'

Orhan Avcıoğlu: \'\'Bir daha kazanmak çok keyifli bir his\'\'

Burçin Korkmaz: \'\'Sonuna kadar alnımızın akı ile yarışı kazandık\'\'

MUSTAFA AKIN / MARMARİS,(DHA)

Marmaris Rallisi\'ni Orhan Avcıoğlu-Burçin Korkmaz ikilisi kazandı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından organize edilen Avrupa Ralli Kupası kapsamındaki Balkan Ralli Kupası\'nın final yarışı olan Marmaris Rallisi sona erdi. 2018 Dünya Ralli Şampiyonası\'nın (WRC) provası olma özelliği taşıyan organizasyon Cumartesi günü start aldı. 13 etaptan oluşan ve toprak zeminde iki gün toplamında 610 km kateden sporcular, iki gün boyunca kıyasıya mücadele etti. 41 otomobil ve 82 sporcunun katılımı ile başlayan organizasyonda ilk gün Ayhan Tokyay, Mustafa Koç ve Ali Sipahi etapları geçildi. İkinci ve son günde ise Asparan, Hisarönü, Bördübet ve Yeşilbelde mevkilerinde yer alan Renç Koçibey, Lemi Tanca, Yusuf Aramacı ve redbull.com etapları koşuldu. İlk günü lider tamamlayan Castrol Ford Team Türkiye ekibinden Murat Bostancı-Onur Vatansever ikilisi ikinci günde liderliğini sürdürürken özel etaplardan birinde yoldan çıktığı için yarışı tamamlayamadı. Marmaris Rallisi\'nde birinci 01:28:47.1 ile Toksport WRT ekibinden Orhan Avcıoğlu-Burçin Korkmaz oldu. İkinci +2.06 ile BC Vision Motorsport\'tan Burak Çukurova-Vedat Bostancı olurken, üçüncü ise +3:56.9 ile Toksport WRT\'den Mustafa Bulutoğulları-Nebil Önera oldu.

BALKAN VE TÜRKİYE 2017 RALLİ ŞAMPİYONU BELLİ OLDU Öte yandan Marmaris Rallisi\'nin sona ermesi ile Balkan Ralli Şampiyonu ile Türkiye 2017 Ralli Şampiyonu belli oldu. Marmaris\'teki yarışlarda genel klasmanda birincilik elde eden Orhan Avcıoğlu-Burçin Korkmaz, Balkan Ralli Kupası\'nda şampiyonluğunu ilan etti. Yarışları genel klasmanda 2\'nci tamamlayan Burak Çukurova-Vedat Bostancı ikilisi ise Türkiye 2017 Ralli Şampiyonası\'nın bitimine bir ayak kala şampiyon oldu. Burak Çukurova ödül töreninde yaptığı açıklamada, Marmaris Rallisi\'nin WRC\'ye aday olduğu için kendileri için çok önemli bir antrenman olduğunu dile getirdi.

ÖDÜLLER VERİLDİ

Marmaris Rallisi\'nin bitmesi ile 19 Mayıs Gençlik Meydanı\'nda düzenlenen tören ile ödüller sahiplerine verildi. Düzenlenen törende Muğla Valisi Esengül Civelek ile TOSFED Başkanı Serkan Yazıcı yarışta ilk 3\'e girenlere kupa ve ödüllerini verdi.

SERKAN YAZICI: \'\'FIA YETKİLİLERİ ÇOK MEMNUN\'\'

Ralliyi sorunsuz atlattıklarını ifade eden TOSFED Başkanı Serkan Yazıcı, \'\'Her şey zamanında gitti halkımızın da desteği ile çok güzel bir yarış oldu. Herkes çok memnun hem yarışçılar hem de en önemlisi FIA yetkilileri. Çok memnun ve mutluyum inşallah iyi haberleri de alırız önümüzdeki sene ülkemizin doğasını WRC ile bütün dünyaya gösteririz\'\' dedi.

FIA yetkililerinin incelemeleri ile ilgili de bilgi veren Başkan Yazıcı, \'\'Fantastik dediler. O da yetiyor zaten Türkiye bence de fantastik\'\' diye konuştu.

ORHAN AVCIOĞLU: \'\'BİR DAHA KAZANMAK ÇOK KEYİFLİ BİR HİS\'\'

Marmaris Rallisi\'ni genel klasmanda lider tamamlayıp yarışı kazandıklarını dile getiren Orhan Avcıoğlu, \'\'Türkiye\'deki en önemli motor sporu organizasyonu dolayısıyla 2013 yılında kazanmıştı şimdi bir daha kazanmak çok keyifli bir his. Bu sene Dünya Ralli Şampiyonası\'na aday olarak yapıldı. Biz hem organizasyon olarak hem de sporcular olarak alnımızın akıyla çıktık. Dünya Şampiyonası görmeye hazırız herkese teşekkür ediyorum. Esas teşekkürü co-pilotuma, takımıma, aileme ve kız arkadaşıma ve bütün seyircilere teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir yarış oldu. Dün yoldan çıktık aslında kaza denebilecek bir şey yaptık ama yola devam etmeyi başardık.1 dakika 15 gibi bir kaybımız oldu. Sonra onu toparladık ve bugün yarışı kazandık\'\' şeklinde konuştu BURÇİN KORKMAZ: \'\'SONUNA KADAR ALNIMIZIN AKI İLE YARIŞI KAZANDIK\'\'

Dünkü etaplarda çok iyi giderken bir kaza yaptıklarını hatırlatan Burçin Korkmaz ise \'\'Buradaki anılarımız güzel olsun istedik Etaplar ve organizasyon çok güzeldi. Önümüzdeki sene burada WRC yapılma durumu söz konusu şu anda bütün gözetmen arkadaşlar, sporcu arkadaşlar ve basın çok ilgi gösterdi. Çok keyifliydi. Sonuna kadar alnımızın akı ile yarışı kazandık\'\' diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Yarıştan görüntüler

-Finişten görüntüler

-Başkan Yazıcı\'nın açıklaması

-Orhan Avcıoğlu\'nun açıklaması

-Burçin Korkmaz\'ın açıklaması

-Burak Çukurova\'nın açıklaması

-Ödüllerin verilmesi

-Detaylar