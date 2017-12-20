Marmaris polisi, okul önlerinde denetim yaptı 

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS\'te öğrencilerin güvenli ortamda eğitim ve öğretimlerini sürdürmeleri amacıyla polis denetimlerini artırdı. Okul önlerinde yapılan denetimler veliler tarafından memnuniyetle karışılandı.

Marmaris Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Marmaris Narkotik Timleri Grup Amirliği ekipleri, Beldibi Mahallesi\'nde 4 okulun bulunduğu okullar bölgesinde genel denetim yaptı. Öğrencilerin güvenli ortamda eğitim ve öğretimlerini sürdürmeleri amacıyla yapılan denetimlere halk da destek verdi. Okullar bölgesinde yapılan denetimde 58 aracın plaka sorgusu yapıldı ve içi arandı.178 kişinin sicil taraması yapılarak üst araması gerçekleştirildi. Denetimleri ilgiyle izleyen öğrenci ve çevredekiler, şüphelendikleri kişileri polise ihbar etmeleri konusunda uyarıldı. Denetimlerde, suç ve suç unsuruna rastlanılmadığı belirtildi. Bazı veliler, uygulamayı memnuniyetle karşılayıp teşekkür etti. İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, denetimlerin her gün yapıldığını ve artırılarak devam ettirileceğini söyledi. Sicil taraması yapılan Mehmet Denmir, \"Bu uygulamalar hep yapılsın. Daha sık yapıldıkça kendimizi güvende ve huzurlu hissediyoruz\" dedi.



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