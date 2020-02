Marmaris parkları kameralarla artık daha güvenli

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS Belediyesi tarafından çocuk parkları güvenlik kameralarıyla donatılarak 7 gün 24 saat izlenmeye başlandı. İlk etapta kent merkezindeki 20 parka güvenlik kameraları takıldığı, yıl içinde tüm parklara yayılacağı bildirildi.

Geçen ay bir özel okulun birinci sınıf öğrencileri, \'Başkanın görevleri\' konulu dersleri için Marmaris Belediye Başkanı CHP\'li Ali Acar\'ı makamında ziyaret etti. Bir kız öğrenci, parklara güvenlik kamerası takılmasını istedi. Harekete geçen Başkan Acar, birim müdürlerine talimat vererek, parklara güvenlik kamerası takılması projenin hazırlanmasını istedi. Hazırlanan proje hayata geçirildi. Kent merkezinin en işlek cadde ve sokaklarındaki 20 çocuk parkına gece görüşlü, kapalı devre sistemine sahip güvenlik kameraları takıldı. Yıl içinde ise yaklaşık 100 parka büyüklüklerine göre bir ve birden fazla güvenlik kamera sistemlerinin takılacağı öğrenildi. Kameralar takıldıktan sonra zabıta ve özel güvenlik ekipleri cep telefonlarından izlemeye başladı.

Güvenli ve huzurlu bir ortamın sağlanmasına destek verdiklerini belirten Marmaris Belediyesi Özel Kalem Müdürü Sedat Kirt, \"İlk olarak kent merkezinde halkın yoğun bulunduğu 20 parkta güvenlik kameralarımız takıldı. İmkanlarımız doğrultusunda, parklarımızı güvenlik kameralarıyla daha güvenli bir hale getirmek istiyoruz. Halkımızın ve özellikle çocuklarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak adına her türlü tedbir için destek veriyoruz. Zabıta ve özel güvenlik ekiplerimiz parklarımızı 7 gün 24 saat süreyle izleyecektir. Yıl sonuna doğru tüm parklarda güvenlik kameralarımızı yerleştireceğiz. İmkanlar doğrultusunda oluşturulacak ağ altyapısı ile belediye sayfamızdan vatandaşlarımız parkları izleyebilecekler. Ebeveynler ve çocuklarımız artık daha güvenli hissedecekler. Ayrıca oyuncaklara zarar verenler anında tespit edilerek polise bildirilecektir\" dedi.

Parka çocuğunu getiren annelerden Mehtap Çehre, \"Oyun parkı, okulumuzun üzerinde. Her gün okul çıkışı buraya geliyoruz. Güvenlik kameralarının takıldığını görünce daha güvende olduğumuz hissine kapıldım. Güvenliğimiz için çalışanlara teşekkür ederim\" dedi.



