Marmaris- Muğla yolu üzerindeki duble yol çöktü!

Marmaris-Muğla duble karayolunun 4’üncü kilometresinde, aşırı yağış nedeniyle yolun bir şeridi çöktü. Bu sırada geçen bir araç olmaması faciayı önledi. Ulaşım tek şeritten devam ederken, Karayolları İzmir 2’nci Bölge Müdürü Abdülkadir Uraloğlu yolun kısa zamanda onarılarak tekrar trafiğe açılacağını söyledi.

Gökova-Marmaris karayolunun duble yol haline getirilmesi çalışmaları 2011 yılında tamamlandı. 7.8 kilometrelik üç şeritli yolun dörde çıkarılması için 8 bin ağaç kesildi, bölgede etkili yağışlar sonunda heyelanlar oldu. Geçen yıl Ocak ayında aşırı yağmur ve fırtına nedeniyle, Karadere ile Belbaşı mevkii arasındaki 3 kilometrelik mesafede değişik noktalarda kayalar yola indi. Yine Karadere’den Marmaris’e kadar olan 4 kilometrelik yolda da aynı sıkıntılar ile 5 ayrı yerde çatlama ve yarıklar oluştu. Müteahhit çatlamaların meydana geldiği altı ayrı noktada çalışma yaptı. Yol trafiğe açıldı, fakat birkaç ay sonra aşırı yağmur nedeniyle yolda tekrar çökmeler ve çatlamalar oldu. Dört kilometrelik bölüm tamamen sökülüp dolgular yeniden yapıldı ve geçen sezon ortasında tekrar trafiğe duble yol olarak açıldı.

Metrekareye 142 kilo yağmur düştü



Marmaris ve çevresinde son 24 saat içinde metrekareye 142 kilo yağmur düşmesi sonucu Karadere mevkiinde yine yol çöktü. Altındaki istinat duvarının yıkılması sonucu bir şeridi çöken yoldan araç geçmemesi ise faciayı önledi. Trafik ekipleri yolda önlem alarak bir şeridi trafiğe kapattı.

Karayolları İzmir 2’nci Bölge Müdürü Abdülkadir Uraloğlu, Duble Yollar Kontrol Şefi Ergün Tekeli ve bölge müdürlüğünden gelen mühendisler eşliğinde bölgede inceleme yapıldı. Uraloğlu, yaptığı açıklamada "Muğla-Marmaris karayolunun 52’nci kilometresinde Marmaris’e 4 kilometre kala Karadere mevkiinde 03.00-05.00 arasında bölgeye yaklaşık 80 kilogram yağmur düştü. Su istinat duvarının temelini oyarak önce duvarı yıkmış. Yıkılmayla birlikte de Marmaris’e geliş şeridinin bir tanesinin altı oyulmuş. Yolun bir şeridini kapatarak çalışmalara başladık. Şimdi yolu tamamen karşı şeride verip gidiş geliş haline getirerek burayı onaracağız. Acil alınması gereken önlemleri alarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Uraloğlu: Bulunduğumuz coğrafya zor

Aynı bölgede daha önce 3 kez sorun yaşandığının hatırlatılması üzerine Uraloğlu, "Bulunduğumuz coğrafya zor. Daha önce oluşan sıkıntılar giderildi. Bu onların dışında gelişen bir konu… Mühendislik yapılarda yıkılma riskini sıfıra indiremezsiniz. Her zaman bizim amacımız o riski küçültmektir. Burada da onu yaptık ancak bu gelişme oldu" dedi.