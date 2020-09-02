Marmaris’e demir atan ‘Ok’un haftalık kirası 971 bin 500 dolar

Muğla'nın Marmaris ilçesine demir atan 75 metre uzunluğundaki ultra lüks 'Arrow' (OK) adlı yatın haftalık kirası dudak uçuklattı. Haftalık kirası 971 bin 500 dolar olan yat, bahçeli ve yüzme havuzlu 4 tane dubleks villa değerinde.

12 misafir ve 19 mürettebat aynı anda taşıyabilen 75 metre uzunluğundaki yatta, 6 süper lüks süit kabini bulunuyor.

Özel bir marinanın ön girişinde demirli bulunan lüks yatta, adı gizli tutulan müşteriler alınmadan önce hummalı bakım ve temizlik çalışması yaptığı görüldü.