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Marmaris’e demir atan ‘Ok’un haftalık kirası 971 bin 500 dolar

02 Eylül 2020 13:40

Muğla'nın Marmaris ilçesine demir atan 75 metre uzunluğundaki ultra lüks 'Arrow' (OK) adlı yatın haftalık kirası dudak uçuklattı. Haftalık kirası 971 bin 500 dolar olan yat, bahçeli ve yüzme havuzlu 4 tane dubleks villa değerinde.

12 misafir ve 19 mürettebat aynı anda taşıyabilen 75 metre uzunluğundaki yatta, 6 süper lüks süit kabini bulunuyor.

Özel bir marinanın ön girişinde demirli bulunan lüks yatta, adı gizli tutulan müşteriler alınmadan önce hummalı bakım ve temizlik çalışması yaptığı görüldü.

 

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