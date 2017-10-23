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Spor

Marmaris Dünya Rallisi'ni bekliyor

Mehmet ÇİL/MARMARİS, (DHA)- TÜRKİYE Otomobil Sporları Derneği Başkanı Serkan Yazıcı, Avrupa Rallisi'nin Balkan ayağını da kapsayan Marmaris Rallisi'nin ardından gözlerini Dünya Ralli Şampiyonası'na diktiklerini söyledi

23 Ekim 2017 17:05

Mehmet ÇİL/MARMARİS, (DHA)- TÜRKİYE Otomobil Sporları Derneği Başkanı Serkan Yazıcı, Avrupa Rallisi\'nin Balkan ayağını da kapsayan Marmaris Rallisi\'nin ardından gözlerini Dünya Ralli Şampiyonası\'na diktiklerini söyledi.
20-22 Ekim tarihleri arasında 41 ekibin katılımıyla düzenlenen rallinin ardından açıklama yapan Yazıcı, Dünya Motor Sporları Konseyi\'nin (FIA) Muğla, Marmaris ve Ula\'nın Eylül 2018\'de ev sahipliği yapacağı Dünya Ralli Şampiyonası\'yla ilgili son kararını çarşamba günü açıklayacağını belirtti. Ülkemiz, 7 yıl sonra yeniden Dünya Ralli Şampiyonası\'na ev sahipliği yapmaya hazırlanırken Yazıcı, FIA\'dan olumlu bir karar çıkacağına emin olduğunu dile getirdi.
Dünya Ralli Şampiyonası\'nın tarihte ilk kez Muğla\'da düzenleneceğinden şüpheleri bulunmadığını ifade eden Serkan Yazıcı, \"Yarışlar Eylül 2018\'de Marmaris, Muğla ve Ula civarında gerçekleştirilecek. Dünyanın en iyi yarışlarını yapıp yapamayacağımızı bilemiyorum ama dünyanın en kapsamlı rallisini organize edeceğimize inanıyorum. Marmaris Rallisi buna çok güzel örnek oldu. Çünkü dünyada böyle bir yarış parkuru yok. Otellerden çıkıyorsunuz ve 3 ile 15 kilometre içinde etaplara gidilebiliyor. Türk tarihinin en kalabalık yarışlarını gerçekleştirmek istiyoruz. İnanıyorum ki gelecek yıl Türk tarihinin gelmiş geçmiş en kalabalık seyircili yarışını burada yapacağız\" dedi.

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