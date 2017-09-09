Marmaris darbe girişimi davası Mahkeme Başkanı Baştoğ: Su o kadar bulanık ki

Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan\'ın Marmaris\'te kaldığı otele, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi saldırı düzenleyen 1\'i firari 37 darbeci askerin aralarında bulunduğu 43\'ü tutuklu 47 sanığın yargılanmasına, sanık binbaşı Şükrü Seymen\'in dün yarım kalan esasa ilişkin savunmasıyla devam edildi. Seymen, ifadesinde polislerin helikopteri düşürmek için ateş ettiğini söylemesi üzerine, Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ, \"Helikopterden sivil halka nasıl ateş edildiği ortadadır. Ayrıca sizinle çatışmaya giren polislerin bir kısmı da FETÖ\'den tutuklandı. Su o kadar bulanık ki\" dedi.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın Marmaris\'te kaldığı otele saldırı düzenleyen Özel Kuvvetler ve Muharebe Arama Kurtarma (MAK) timlerinde görevli, 1\'i firari 37 darbeci askerin de aralarında bulunduğu 43\'ü tutuklu 47 sanığın yargılanması Muğla 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde sürüyor. Bugünkü duruşma öncesi, özel harekat polisleri çatılarda konuşlanırken, çevik kuvvet tarafından da çevrede güvenlik önlemleri alındı.

Darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığı\'nda görevli binbaşı olan sanık Şükrü Seymen, dün yarım kalan esas hakkında savunmasına bugün devam etti. Binbaşı Seymen, \"İddianamede, helikoptere ateş ettiğim yer alıyor. İddianamede doğru olan kısım, güvenlik güçlerinin helikoptere ateş ederek Haldun Gülmez\'i (yüzbaşı) yaralamasıdır. Sahilde diz çökmüş bir şekilde cep telefonuyla pilotla görüştüm. Bizi öldürmek kastıyla ateş eden polisler için yanımdakilere, \'Onlarla işimiz yok, karşılık verdirmeyin\' emrini verdim. Bırakın ateş etmeyi, silahım bile elimde değildi. Tanıklardan birisinin ifadesinde, polislerin bize karşı kimyasal silah kullanılacağı yönünde iddiası var\" dedi.

Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ ise, \"Helikopterden sivil halka nasıl ateş edildiği ortadadır. Polislerin hangi psikoloji ile davrandığını bilemeyiz. Ayrıca sizinle çatışmaya giren polislerin bir kısmı da FETÖ\'den tutuklandı. Su o kadar bulanık ki\" dedi. Duruşma, Seymen\'in ifadesiyle devam ediyor.

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