T24 LogoT24 Logo
Gündem

Marmaris darbe girişimi davası Mahkeme Başkanı Baştoğ: "Su o kadar bulanık ki" (3)

DURUŞMA TAMAMLANDI Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde iki gündür savunma yapan tutuklu sanık binbaşı Şükrü Seymen, "İddianamenin ahlaklı bir şekilde hazırlandığına inanmıyorum

09 Eylül 2017 18:09

DURUŞMA TAMAMLANDI
Muğla 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde iki gündür savunma yapan tutuklu sanık binbaşı Şükrü Seymen, \"İddianamenin ahlaklı bir şekilde hazırlandığına inanmıyorum. Ülkemde hukuk kokmuştur. Üstte oturanları altta göreceğim. Yapmadığım suçtan ceza alırsam, bunu tezgahlayanlara hakkımı helal etmiyorum. Allah onları bu dünyada malsız bıraksın\" dedi. Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ, \"Söylediklerin haddini aşıyor. Ağzından çıkanları kulağın duysun. Kendine çeki düzen ver, savunmana son vereceğim. Türkiye\'de hukuk olmazsa sen burada rahat konuşamazsın\" dedi.
SÖNMEZATEŞ; 13 YAŞINDAKİ KIZIM CİNSEL TACİZE UĞRADI
Seymen\'in savunmasını tamamlamasının ardından söz almadan ayağa kalkan tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş\'in, \"13 yaşındaki kızım, cinsel tacize uğradı. Savcı bey beni duyuyor musun\" demesi üzerine salon karıştı.
Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ, sandalyeleri tekmeleyerek bağıran Sönmezateş\'i duruşma salonundan attı. Darbeci askerlerin birbirlerine \'ahlaksız\' ithamında bulunması üzerine Baştoğ, sanıklardan Sönmezateş ile yarbay Davut Uçum\'u 1 oturum, üsteğmen Mehmet Demir\'i ise karar oturumuna kadar duruşmalardan men etti. Sanıklar, jandarma tarafından salondan çıkartıldı.
AVUKATI; CEZAEVİ GÖREVLİLERİ KIZIN İÇ ÇAMAŞIRINI DA ÇIKARMIŞ
Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ\'un olayları zapta geçirmesi sırasında araya giren Sönmezateş\'in avukatı Nevre Hükkamoğlu, \"Cezaevi görevlilerinin müvekkilimin kızının iç çamaşırını çıkardığını da ekleyin\" dedi. Baştoğ, konuyla ilgili suç duyurusunda bulunulması gerekteğini söyledi.
Duruşmaya 11 Eylül Pazartesi günü saat 09.00\'da, pilot albay Zeki Göçmen\'in esasa ilişkin savunması ile devam edilecek.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DURUŞMA TAMAMLANDI MuğlaAğır Ceza MahkemesiSeymenYapmadığımAllahBununMahkeme Başkanı Emirşah BaştoğAğzındanKendineTürkiyeSÖNMEZATEŞ;YAŞINDAKİ KIZIM CİNSEL TACİZE UĞRADI SeymenGökhanSönmezateşSavcı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: CHP'nin muhafazakârları anlamaya çalışması önemli ama...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24