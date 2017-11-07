Marmaris açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem

MUĞLA, (DHA)- MARMARİS açıklarında saat 05.40\'ta Richter Ölçeği\'ne göre 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Baskanlığı (AFAD) verilerine göre, deprem saat 05.40\'ta Akdeniz\'de Marmaris açıklarında meydana geldi. Denizin 41.89 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin Marmaris\'e uzaklığı ise 26 kilometre olarak kaydedildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise, depremin büyüklüğünü Richter ölçeğine göre, 4.7, derinliğini ise 76.7 kilometre olarak bildirdi.