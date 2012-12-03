Sağanak ve lodos 1 can aldı

Pazar günü başlayan sağanak yağış ve lodos dün gece de etkisini sürdürdü. Özellikle Çanakkale, Bursa, İstanbul ve Edremit'te etkili olan fırtına ve sağanak yağış nedeniyle Burhaniye'de bir kişi sele kapılıp hayatını kaybetti. Çanakkale Boğazı çift yönlü olarak deniz ulaşımına kapatıldı.

cnnturk.com.tr'de geçen habere göre yağışla oluşan sel yüzünden Burhaniye'de birçok evi su bastı. Öğretmenler Mahallesi'nde oturan Kadriye Çakır (73), bahçe duvarının yıkılması üzerine evinden çıkınca, sele kapıldı. Uzun süre aranan Çakır'ın, aynı mahallede ağaca takılmış şekilde cesedi bulundu

Öte yandan Çanakkale Boğazı etkili olan şiddetli lodos nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı. Kuzey Ege Denizi'nde dün saat 23.00'de etkisini arttırarak 100 kilometre hıza ulaşan şiddetli rüzgar nedeniyle, Çanakke Boğazı her iki yönden de transit gemi geçişlerine kapatıldı. Ege ve Marmara denizi girişlerinde gemilerin bekletildiği bildirildi. Gelibolu- Lapseki hattında çalışan GESTAŞ'a ait 'Mesudiye' gemisi ise iskeleye yanaşmakta güçlük yaşadı. Hat üzerindeki gemilerin seferlerinde saat 01.00 itibariyle bir aksamanın olmadığı, rüzgarın tehlike yaratması durumunda ise seferlerin iptal edilebileceği belirtildi. Yetkililer, şiddetli lodosun da etkisini yitirmeye başladığını kaydetti. Bu arada, sağanak yağmur Eceabat İlçesi'nde etkili oldu. Yollarda yağmur suları birikintileri nedeniyle araçların sokak ve caddelerde ilerlemekte güçlük çektikleri bildirildi.

İstanbul'da gece saatlerinde aniden bastıran gökgürültülü sağanak yağış ve rüzgar etkili oldu. Gece saatlerinde başlayan yağmur etkili oldu. Şiddetli esen rüzgar nedeniyle Taksim’de vatandaşlar yürümekte güçlük çekti.

Yağmura hazırlıklı olanlar yanlarında getirdikleri şemsiyeleri kullanarak ıslanmaktan kurtulurken, rüzgarın şiddetine dayanamayan bazı şemsiyeler ise ters döndü. Yağış nedeniyle yollarda oluşan su birintileri trafikteki araçlara zor anlar yaşattı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda, sağanak ve gökgürültülü sağanak yağış nedeniyle, yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, ağaç ve direklerin devrilmesi, deniz ve kara ulaşımında aksamalar) vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olunması tavsiye edildi.

Lodos çatı uçurdu

Bursa'da dün etkili olan lodos bir binanın çatısını uçurdu. Lodosun uçurduğu çatı yaklaşık 50 metre sürükledikten sonra başka bir binanın gövdesine değerek yere düştü. Olayda şans eseri yaralanan olmazken polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı.

Olay Merkez Yıldırım İlçesi Çınarönü Mahallesi nde gece 22:00 da meydana geldi.Gece boyu devam eden lodos bir binanın çatısını sökerek yaklaşık 50 metre sürükledikten sonra başka bir binanın gövdesine savurdu.Olayda şans eseri yaralanan olmazken çatının üstüne uçtuğu bir midibüste maddi hasar meydana geldi. Çatının konduğu binanın sahibi Nasrullah Türker , olay anında torunlarıyla evde oturduğunu büyük bir gürültü duyduklarını ve torunlarını sakinleştirmeye çalıştığını söyledi.Polis ekipleri olay sonrası sokağa güvenlik şeritleri çekerek önlem aldı. Gece boyu etkisini sürdüren lodos yerini sabaha karşı yağmura bıraktı.



Edremit'i su bastı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde saat 02.00 sıralarında başlayan ve yaklaşık 1 saat süren kuvvetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yağmur nedeniyle Edremit merkezdeki bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Sokaklarda sel meydana geldi. İzmir-Çanakkale karayolunda ulaşım yaklaşık iki saat tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Edremit Belediyesine bağlı sağlık ekipleri, yağmur nedeniyle zarar gören vatandaşlara yardım etti. Hazırlıksız yola çıkan çok sayıda sürücü su altında kalan yollarda zor anlar yaşadı. Sürücülerin yardımına belediye yetkilileri koştu.