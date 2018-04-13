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Marmaray'daki olayın görüntüleri ortaya çıktı

Sinan BİLGİLİ - İSTANBUL,(DHA) MARMARAY Sirkeci İstasyonu'nda lise öğrencisi 18 yaşındaki Baha Güzeycan'ın raylara atlarken görüntüsü ortaya çıktı 18 yaşındaki Baha Güzeycan, dün Marmaray Sirkeci İstasyonu'nda tren tam istasyona girerken raylara atladı

13 Nisan 2018 16:33

Sinan BİLGİLİ - İSTANBUL,(DHA)
MARMARAY Sirkeci İstasyonu\'nda lise öğrencisi 18 yaşındaki Baha Güzeycan\'ın raylara atlarken görüntüsü ortaya çıktı
18 yaşındaki Baha Güzeycan, dün Marmaray Sirkeci İstasyonu\'nda tren tam istasyona girerken raylara atladı. Güzeycan olay yerinde hayatını kaybetti. Soruşturma kapsamında olay sırasında  istasyonda tesadüfen çekim yapan bir kadının bilgisine başvuruldu. Yapılan incelemelerin ardından Güzeycan\'ın trenin önüne düşmediği, bir süre kameraya baktıktan sonra çantasını bıraktığı ve atladığı ortaya çıktı.

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