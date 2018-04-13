MARMARAY'DAKİ OLAYIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Haber: Sinan BİLGİLİ - İSTANBUL DHA

Marmaray Sirkeci İstasyonu\'nda lise öğrencisi 18 yaşındaki Baha Güzeycan\'ın raylara atlarken görüntüsü ortaya çıktı

18 yaşındaki Baha Güzeycan, dün Marmaray Sirkeci İstasyonu\'nda tren tam istasyona girerken raylara atladı. Güzeycan olay yerinde hayatını kaybetti. Soruşturma kapsamında olay sırasında istasyonda tesadüfen çekim yapan bir kadının bilgisine başvuruldu. Yapılan incelemelerin ardından Güzeycan\'ın trenin önüne düşmediği, bir süre kameraya baktıktan sonra çantasını bıraktığı ve atladığı ortaya çıktı.

Görüntü Dökümü;

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-Güzeycan\'ın raylara atlarken kameraya takılan görüntüsü

-Olayla ilgili dün çekilen görüntüler

