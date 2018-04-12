Marmaray'da raylara düşen kişi hayatını kaybetti

Marmaray Sirkeci İstasyonunda raylara düşen kişi hayatını kaybetti.

Olay saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Marmaray Sirkeci İstasyonunda bir kişi raylara düştü. İhbar üzerine istasyona polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay nedeniyle Seferler Kazlıçeşme istikametine durduruldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede raylara düştüğü belirtilen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri olayın intihar mı kaza mı olduğunu belirlemek için soruşturma başlattı. Bu arada Marmaray'dan yapılan açıklamada, "Teknik bir arıza nedeniyle trenlerimiz Sirkeci´den aktarmalı olarak çalışmaktadır" denildi. Yapılan incelemelerin ardından üzerinden kimlik çıkmayan cenaze Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Seferler de normale döndü.