Marmaray'da ilk test sürüşü 1 Ağustos'da

29 Ekim'de açılması planlanan Marmaray'ın ilk test sürüşünün 1 Ağustos'ta yapılması planlanıyor.



İnşaat çalışmaları yüzde 95 civarında tamamlanan Marmaray'da, 1 Ağustos'ta test sürüşü yapılması planlanıyor.

'Sirkeci dışında yapısal çalışmalar bitti'

Marmaray Bölge Müdürü Haluk İbrahim Özmen, bugün itibarıyla gelinen aşamada hemen hemen tüm inşaat işlerinin tamamlandığına dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sadece Sirkeci'de, yapısal anlamda lokal olarak inşaat çalışmaları kısmen devam ediyor. Bunun dışındaki tüm yapısal çalışmalar tamamlanmış durumda. Sistemin istasyon bölgelerinde ve tünel işlerinde, mimari ince ve elektromekanik işler sürmekte. Elektromekanik işler itibarıyla geldiğimiz aşama ise yüzde 90'lar sevisinde. Tüm istasyonlarda ortalama mimari işlerde geldiğimiz aşama, yaklaşık yüzde 95 mertebesinde. İnşaatın geneli için yüzde 95 civarında bir ilerleme sağladık."

Haluk İbrahim Özmen, Mayıs ayı sonu itibarıyla istasyonlardaki elektromekanik işlerin tamamının bitirilmesi ve bunun akabinde hemen ekipmanların test çalışmalarına geçilmesinin planlandığını söyledi.

'Hat işleri yüzde 99 tamamlandı'

Hat işlerinin bittiğini anlatan Özmen, "Raylar döşendi. Makas yerleştirme çalışmaları biraz daha geç tamamlandı. Şu an itibarıyla hat işlerinde geldiğimiz aşama da yüzde 99 seviyesinde. Bunun yanı sıra sistemin elektrikasyon ve sinyalizasyon işleriyle ilgili de kablolama çalışmaları, katenar ve montaj çalışmaları vesaire devam etmekte. Hedefimiz, temmuz sonu itibarıyla tüm bu işleri tamamlayıp, 1 Ağustos'ta sistemde çalışacak araçları hat üzerine getirip, test sürüşlerine başlamak. Bu doğrultuda çalışıyoruz" bilgisini verdi.

Hedef tarih 1 Ağustos için gereken çalışmayı yaptıklarını bildiren Özmen, "Ümit ediyorum, ağustos başı itibarıyla test sürüşlerine başlayıp, 28 Ekim'de de sistemi işletmeye hazır hale getireceğiz ve 29 Ekim'de Marmaray'ı işletmeye alacağız" diye konuştu.