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Marmara'ya son 58 yılın en fazla yağışı düştü

Edirne'de son 24 saatte 136,4 kilogram yağış aldı, En son 1956 yılında Çanakkale'ye 24 saatte 137,8 kilogram yağış düşmüştü

17 Temmuz 2014 16:54

Marmara Bölgesi 1956 yılından bu yana böyle yağış görmedi. Uzunköprü sadece 24 saatte 136,4 kilogram yağış aldı. 2 günlük yağış ise 217,4 kilogramı buldu. Marmara Bölgesi, arşiv kayıtlarına göre günlük en yüksek yağışı 1956 yılında yaşadı. Bu tarihte Çanakkale'ye 24 saatte metrekareye düşen yağış miktarı 137,8 kilogram olarak hesaplandı.

Mustafa Erdoğan’ın Doğan Haber Ajansı’nda yer alan haberine göre, Edirne'ye son 48 saatte toplam 217 kilogram yağış düştü. Kayıtlara geçen rekor yağışı 1998 yılının 11 Mayıs günü alan Edirne'de bu tarihte  metrekareye 91.5 kilogram  yağış düşmüştü. Oysa Uzunköprü ilçesi sadece 24 saatte 136 kilogram yağış aldı, 2 günde düşen yağış miktarı ise ilçede 217, 4 kilogramı buldu. Önceki gün ve dün kent merkezi de toplam 72,4 kilogram yağış aldı. 

Meteorojik ölçüm istasyonlarından derlenen bilgilere göre 2 gün üst üste çok ciddi yağış alan, bu yüzden köy yolları kapanan, bazı kişilerin araçları içinde mahsur kaldığı Uzunköprü'ye ilk 24 saat 136, 4 kg, ikinci 24 saat 81 kg olmak üzere metrekareye toplam 217 kg yağış düştü.    

136,4  kilogramlık yağış sadece Edirne'nin değil aynı zamanda Marmara Bölgesi'nin tamamında ölçülen en yüksek yağış miktarı olarak kayıtlara geçmiş oldu. 

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