Marmaray, Şehir Hatları İşletmesi’ni zarara uğrattı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Şehir Hatları İşletmesi, 2014 yılında 28 milyon TL zarar etti. Zarara gerekçe olarak Marmaray’ın açılması gösterildi. Şirket zarara karşı şehrin en uç noktalarına kadar ulaşabilmek amacıyla filosuna yeni nesil 10 küçük gemi ekleyecek.

İstanbul’da yıllarca toplu taşımacılığın en önemli ayaklarından biri olan ve 2005 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) devredilen Şehir Hatları İşletmesi, Marmaray’ın açılışından sonra yolcu kaybına uğrayıp 2014’te 28 milyon lira zarar etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin sermayesine yüzde 90 oranında iştirak ettiği İstanbul Şehir Hatları, zarar ettiği gerekçesiyle 30 milyon lira sermaye artırımına gitti. İBB Meclisi Plan Bütçe Komisyonu’nun gündeme getirdiği raporda, şirketin tüm gelirleri toplamı 2015 yılında aylık 8 milyon 165 bin 750 lira iken, aylık gideri 10 bin 195 bin lira olarak açıklandı.

Zarar 10.5 milyon arttı

Fatma Aksu’nun Hürriyet’te yer alan haberine göre, şirketin zarar etmesine gerekçe olarak personel, yağ, yakıt ve bakım onarım ve diğer kalemlerden oluşan işletme giderlerinden tasarrufa yönelik tedbir alınamaması gösterildi. Sermaye artırımının gerekçeleri sıralandığı raporda, deniz vasıtalarının maliyet açısından daha uygun, konforlu ve modern vasıtalara dönüştürülmesinin önemi vurgulandı. Raporda, “Şehir Hatları A.Ş, 2011 yılında 28 milyon TL zarar ederken, zararını 2012 yılında 25 milyon TL’ye, 2013 yılında 17.5 milyon TL’ye düşürdü. 2014 yılında ise, Marmaray’ın etkisiyle de yolcu sayılarının düştüğü, gelirdeki azalma neticesinde de zarar artarak 28 milyon TL oldu” denildi.

Batırma noktasına geldi

Meclis’te CHP adına söz alan Hakkı Sağlam, İBB yönetimini başarısızlıkla suçladı. Karaköy İskelesi’nin bakımsızlıktan battığını ve soruşturma bile açılmadığını, Barbaros Hayrettin Paşa İskelesi’nin yandığını, Haliç Tersanesi’nin kapandığını ve birçok hatta seferlerin kaldırıldığını anlatan Hakkı Sağlam, “Deniz işletmelerini aldığınız dönemdeki kaptan ve kaliteli personeli işten çıkardınız. Denizcilik sektöründe çalışan personeli taşeronlaşmaya mahkûm ettiniz. Birçok ölümlü kazanın olmasına neden verdiniz. 10 yıl önce devralıp iyileştirme yerine, başka şirket kurarak devrettiğiniz, gemilerine iskelelerine para vermediğiniz şirketi batırma noktasına getirdiniz, bravo size” diye konuştu.

Yolcusu az olan hatlara küçük gemi

Ortalama 100-150 yolcu talebi olan seferlerde, 1500 - 2100 yolcu kapasiteli gemiler kullanılması, Şehir Hatları şirketini bu tür seferlerde kullanılmak üzere küçük gemiler almaya yöneltti. Şirket şehrin en uç noktalarına kadar ulaşabilmek amacıyla filosuna yeni nesil 10 küçük gemi ekleyecek. Diğer taraftan Şehir Hatları, şirket maliyetini azaltmak amacıyla 2015 yılının sonlarına doğru 4 adet yeni nesil deniz aracını filoya katacak. Ancak bu etki 2016 yılından itibaren görülecek. Kalan 6 adet yeni nesil deniz aracının inşası ise planlama aşamasında.