Marmaray seferlerine yangın engeli

Zeytinburnu'nda Marmaray hattının geçtiği üst geçidin altında yangın çıkması nedeniyle seferlerde aksama oldu. Yangının söndürülüp, elektriğin verilmesiyle seferler normal seyrine döndü.

Kazlıçeşme Mahallesi'nde Marmaray hattının geçtiği üst geçit altında saat 09.30 sıralarında çöpler bilinmeyen nedenden dolayı yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri çağrıldı. İtfaiye ekiplerin yangına müdahalesi için Marmaray hattındaki elektrik kesildi. Elektrik kesintisinden dolayı seferler yaklaşık yarım saat durduruldu. Seferlerin durmasıyla Kazlıçeşme İstasyonu'nda yoğunluk oluştu. Yangının söndürülmesiyle yarım saat duran Marmaray seferleri normale döndü. (DHA)