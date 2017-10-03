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 MARMARAY SEFERLERİ TEKNİK ARIZA NEDENİYLE YAPILAMIYOR (2)

Haber: Cengiz ÇOBAN - Uğur AYAZSIN -İSTANBUL DHA Marmaray seferleri teknik arıza nedeniyle yapılamıyor

03 Ekim 2017 18:46

Haber: Cengiz ÇOBAN - Uğur AYAZSIN -İSTANBUL DHA
Marmaray seferleri teknik arıza nedeniyle yapılamıyor. 
Elektrik tellerinin kopmasından kaynaklandığı öğrenilen arıza nedeniyle seferler yaklaşık 1 saattir yapılamıyor. Marmaray\'dan yapılan açıklamada, \"Teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz ikinci bir bildiriye kadar durdurulmuştur\" denildi. Bu arada Marmaray\'ı kullananlar seferlerin durdurulmasıyla tünelde bir süre yürüdü. O anlar cep telefonuyla görüntülenip sosyal medyada paylaşıldı.

Görüntü Dökümü:
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-Sosyal medyada paylaşılan görüntüler
-Duraklardaki anons
-Bekleyenler


 

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