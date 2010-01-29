Marmaray işçileri ayaklandı

T24- Maaşlarına zam yapılmasını ve işten çıkarılan 20 arkadaşlarının geri alınmasını isteyen bir grup işçi, Marmaray'ın Yenikapı kazı alanı önünde basın açıklaması yaptı.



Grup adına basın açıklamasını okuyan Aydın Erhan, "2007 yılından bu yana projenin Yenikapı şantiyesindeki ana firma Gama-Nurol'un taşeronu Polat Deniz İnşaat'ın maaşlarına zam yapmadığını, sigorta primlerini eksik yatırdığını, ayrıca çalışma koşullarının da olumsuz olduğunu, işçilere ne eldiven, ne çizme verildiğini" öne sürdü.





Sigorta primlerinin eksik yatırılması nedeniyle SSK'ya başvuruda bulunan 20 arkadaşlarının da 16 Ocakta işten çıkarıldığını anlatan Erhan, şunları kaydetti:





"Ücretlerimiz zamanında ve düzenli verilmiyor. Girdi-çıktı yapılarak haklarımız gasp ediliyor. Daha önce de ücretlerimizin geç verilmesi nedeniyle eylemler gerçekleştirdik. Birkaç ay düzelme oldu ancak sürekli aynı sorunları yaşıyoruz. 16 Ocaktan beri 80 kişi iş bıraktık ve iş yerinin önünde direnişteyiz. İnsanca çalışmak ve yaşam koşulları istiyoruz. Bir an önce sorunlarımızın çözülmesini istiyoruz".