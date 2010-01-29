T24 LogoT24 Logo
Gündem

Marmaray işçileri ayaklandı

İşçiler, maaşlarına zam yapılmasını ve işten çıkarılan 20 arkadaşlarının geri alınmasını istiyor.

29 Ocak 2010 02:00

T24- Maaşlarına zam yapılmasını ve işten çıkarılan 20 arkadaşlarının geri alınmasını isteyen bir grup işçi, Marmaray'ın Yenikapı kazı alanı önünde basın açıklaması yaptı.


Grup adına basın açıklamasını okuyan Aydın Erhan, "2007 yılından bu yana projenin Yenikapı şantiyesindeki ana firma Gama-Nurol'un taşeronu Polat Deniz İnşaat'ın maaşlarına zam yapmadığını, sigorta primlerini eksik yatırdığını, ayrıca çalışma koşullarının da olumsuz olduğunu, işçilere ne eldiven, ne çizme verildiğini" öne sürdü.
        

Sigorta primlerinin eksik yatırılması nedeniyle SSK'ya başvuruda bulunan 20 arkadaşlarının da 16 Ocakta işten çıkarıldığını anlatan Erhan, şunları kaydetti:
        

"Ücretlerimiz zamanında ve düzenli verilmiyor. Girdi-çıktı yapılarak haklarımız gasp ediliyor. Daha önce de ücretlerimizin geç verilmesi nedeniyle eylemler gerçekleştirdik. Birkaç ay düzelme oldu ancak sürekli aynı sorunları yaşıyoruz. 16 Ocaktan beri 80 kişi iş bıraktık ve iş yerinin önünde direnişteyiz. İnsanca çalışmak ve yaşam koşulları istiyoruz. Bir an önce sorunlarımızın çözülmesini istiyoruz".

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24