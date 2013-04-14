Marmaray için geri sayım başladı

İstanbul Boğazı’nın iki yakasını tünelle bağlayan Marmaray’da artık geriye sayım başladı. Deniz seviyesinin 60 metre altından geçen tünelle sağlanan bağlantıda kaba inşaat ve raylar tamamlandı. Elektronik ve mekanik aksam için çalışmalar hızla sürerken tünelin açılışı 29 Ekim’de yapılacak.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Asrın projesi” diye adlandırdığı Marmaray, Kazlıçeşme’den yer altına girerek Marmara’nın 60 metre altından devam edip Söğütlüçeşme’de yüzeye çıkacak. Fransa ile İngiltere’yi birbirine bağlayan Manş Denizi’ndeki Eurontel örnek alınarak inşa edilen Marmaray’ın deniz altındaki tüp geçit kısmının uzunluğu 3100 metre.

Marmaray’ın Halkalı’dan Gebze’ye kadar olan toplam uzunluğu ise 76 kilometreyi buluyor. Depreme dayanıklı olarak gidiş-geliş iki tünel halinde inşa edilen Marmaray’da tüpler arasında özel bir yöntem kullanılarak esneklik sağlandı.



Günde 1 milyon kişi



Projeyi üstlenen Japon Taisez firmasının inşa sürecinde büyük titizlik içinde çalıştığı ve bu projede Marmaray’da denenen batırma tüp tüneli ile TBM (kara tüneli) birleşimini dünyada ilk kez İstanbul’da denediğini belirten yetkililer, proje tamamlandığında günde 1 milyondan fazla insanın kıtalararası yolculuk yapacağını ifade etti.



İlk tren 29 Ekim’de



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Asrın projesi, 150 yıllık hayalimiz gerçek oluyor” diye adlandırdığı Marmaray fikri, Sultan Abdulmecit tarafından ortaya atılmış ve bugüne kadar birçok kez gündeme getirilmişti. 150 yıllık hayal, 29 Ekim 2013’te Başbakan Erdoğan’ın da katılacağı bir törenle hayata geçirilecek. Marmaray’ın hizmete geçmesi İstanbul’da boğaz ve köprü trafiğini rahatlatacak, gürültüyü azaltıp hava kirliliğinin azalmasını sağlayacak.



Rakamlarla Marmaray



- Yüzeysel Metro kesimi uzunluğu: 63 km

- Yüzeydeki istasyon sayısı: 37 adet

- Boğaz tüp geçişi toplam uzunluğu: 13.6 km

- Delme tünel uzunluğu: 9.8 km

- Maksimum hız: 100 km/s

- Batırma tüp tünel uzunluğu: 1.4 km

- Aç-kapa tünel uzunluğu: 2.4 km

- Yeraltındaki istasyon sayısı: 3 adet

- İstasyon boyu: 255 metre

- Bir yöndeki yolcu sayısı: Saatte 75 bin kişi

- Araç sayısı: 440 (2015 yılında)

- Tren sefer sayısı: 2-10 dakika