Marmaray durdu

T24-



Yıldırım, bir gazetecinin, ''Marmaray Projesi kapsamında banliyö hatlarının modernizasyonu işi, yüklenici firma tarafından fesh edildi. Bu durum Marmaray Projesi'nin gecikmesine neden olur mu?'' sorusu üzerine, Bakanlık olarak konuyla ilgili tedbirleri aldıklarını söyledi.



''Projenin bitirilme tarihi 29 Ekim 2013'tür. Bu tarih hiçbir şekilde değişmeyecektir'' diyen Yıldırım, yeniden ihale edilerek, kalan işlerin tamamlanacağını vurguladı.



Yıldırım, ''Bu sene içerisinde ihalenin gerçekleştirilmesini ve işe tekrar başlanmasını hedefliyoruz'' ifadesini kullandı.



Bir basın mensubunun, firmanın gerekçe belirtip belirtmediği yönündeki sorusuna Yıldırım, şu yanıtı verdi:



''Bu, hukuki bir konu. Marmaray Projesi kapsamında, Söğütlüçeşme-Gebze ve Kazlıçeşme-Halkalı banliyö hatlarının modernizasyonu işini yürüten yüklenici Fransız Alstom-Doğuş-Marubeni konsorsiyumu, 27 Nisan tarihi itibariyle mevcut sözleşme şartlarında projeye devam edemeyeceklerini bildirdiler ve sözleşme tek taraflı feshedildi. Bundan sonra tasfiye işlemleri ve hukuki süreç taraflar arasında devam edecek.''