Marmaray'da 'ayakta yüzde 50 yolcu sınırı' kararına rağmen yoğunluk yaşandı

Marmaray’da ve istasyonlarda, mesai bitimiyle birlikte İl Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı kararlara rağmen oluşan yoğunluk yaşandı.

Koronavirüs'le mücadele kapsamında alınan tedbirler, 1 Haziran itibariyle yerini normalleşme adımlarına bırakmış ve bununla birlikte de insan hareketliliği artış göstermeye başlamıştı. İstanbul İl Hıfzıssıhha Kurulu, dün yaptığı toplantıda kentteki toplu ulaşımla ilgili yeni kararlar almıştı. Metro ve raylı sistem araçlarının oturan koltukların tamamı ve ayakta yolcu kapasitesinin yüzde 50’si kadar yolcu alabileceği kararı alındı. Alınan kararlara rağmen Marmaray ve istasyonlarda mesai saatinin bitimiyle birlikte dikkat çeken yoğunluk oluştu. Marmaray’da sosyal mesafe kuralı unutulurken, oluşan yoğunluk ise adeta Koronavirüs öncesi dönemi anımsattı.

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