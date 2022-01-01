Marmaray'a zam geldi: Tam bilet fiyatı 12 lira oldu

Ulaştırma Bakanlığı, köprü ve Avrasya Tüneli geçiş ücretlerinden sonra Marmaray tarifelerine de zam yaptı. Bilet fiyatlarına gelen zammın ortalaması yüzde 36'yı buldu.

Akaryakıt, Doğalgaz, Elektrik, köprü ve tünel geçiş ücretlerinden sonra Ulaştırma Bakanlığı, Marmaray'a bilet ücretlerine de zam yaptı. Yeni tarifeye göre tam bilet fiyatı 12 Lirayı buldu.

Yüzde 36 zam

Marmaray Tam Parkur ücreti 9,91'den 12,12 liraya, öğrenci ücreti 4,03'ten 5,48 liraya, öğretmen/yaşlı ücreti 6,21'den 8,45 liraya yükseldi. En az yani en kısa taşıma ücreti tam 4,03'ten 5.48 liraya, öğrenci-indirimli 1,96'dan 2.67 liraya, öğretmen/yaşlı 2,88'den 3.92 liraya çıktı. Böylece Marmaray'ın 2022 tarifesine yüzde 36 zam geldi.

İşte Marmaray'ın yayınladığı yeni zam tarifesi:

1-7 istasyon tam bilet 5.48 lira. Öğrenci 2.67 lira

8-14 istasyon tam bilet 7.04 lira. Öğrenci 3.29 lira

15-21 istasyon tam bilet: 8.13 lira. Öğrenci 3.92 lira

2-28 istasyon tam bilet: 9.38 lira. Öğrenci 4.46 lira

29-35 istasyon tam bilet: 10.95 lira. Öğrenci 5.24 lira

36-43 istasyon tam bilet: 12.12 lira. Öğrenci 5.48 lira.

2021 tarifesi: