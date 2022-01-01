Marmaray'a zam geldi: Tam bilet fiyatı 12 lira oldu

Akaryakıt, Doğalgaz, Elektrik, köprü ve tünel geçiş ücretlerinden sonra Ulaştırma Bakanlığı, Marmaray'a bilet ücretlerine de zam yaptı. Yeni tarifeye göre tam bilet fiyatı 12 Lirayı buldu.
Yüzde 36 zam
Marmaray Tam Parkur ücreti 9,91'den 12,12 liraya, öğrenci ücreti 4,03'ten 5,48 liraya, öğretmen/yaşlı ücreti 6,21'den 8,45 liraya yükseldi. En az yani en kısa taşıma ücreti tam 4,03'ten 5.48 liraya, öğrenci-indirimli 1,96'dan 2.67 liraya, öğretmen/yaşlı 2,88'den 3.92 liraya çıktı. Böylece Marmaray'ın 2022 tarifesine yüzde 36 zam geldi.
İşte Marmaray'ın yayınladığı yeni zam tarifesi:
1-7 istasyon tam bilet 5.48 lira. Öğrenci 2.67 lira
8-14 istasyon tam bilet 7.04 lira. Öğrenci 3.29 lira
15-21 istasyon tam bilet: 8.13 lira. Öğrenci 3.92 lira
2-28 istasyon tam bilet: 9.38 lira. Öğrenci 4.46 lira
29-35 istasyon tam bilet: 10.95 lira. Öğrenci 5.24 lira
36-43 istasyon tam bilet: 12.12 lira. Öğrenci 5.48 lira.
2021 tarifesi:
Marmaray ücret tarifesi 2021 yılında en uzun mesafede 8,91 en kısa yolculuk 4,03 TL olarak belirlenirken, öğrenciler için en kısa yolculuk ücreti 1,96 TL, en uzun yolculuk ücreti ise 4,03 TL olmuştu. Öğretmen ve yaşlılar için en kısa yolculuk ücreti 2,88 TL, en uzun yolculuk ücreti 6,21 TL olarak belirlenmişti.