Marmara’da yakalanan 1.2 tonluk köpek balığı ilgi uyandırdı

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- BEYLİKDÜZÜ’nde bir balıkçı Marmara Denizi’nde avlanan 1 ton 200 kilo ağırlığındaki köpek balığı ilgi çekti. Bu balığın son yıllarda yakalanan en büyük köpek balığı olduğunu anlatan balıkçı Kenan Balcı, kansere yakalananların sürekli yanına gelerek bu balığı şifa niyetine istediklerini söyledi. Balcı, bu \'\'Kansere yakalanmayan tek canlı\' olduğuna inanılan köpek balığını parçalayıp 1-2 kilo halinde ücretsiz dağıtacağını anlattı. Kenan Balcı, “Bu dev balığı pazartesiye kadar burada sergileyeceğim. Daha sonra pazartesi günü kanser hastalarına 11.00-12.00 saatleri arasında ücretsiz dağıtacağım” dedi.



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