T24 LogoT24 Logo
Gündem

Marmara’da yakalanan 1.2 tonluk köpek balığı ilgi uyandırdı

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- BEYLİKDÜZÜ’nde bir balıkçı Marmara Denizi’nde avlanan 1 ton 200 kilo ağırlığındaki köpek balığı ilgi çekti

15 Eylül 2017 20:37

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- BEYLİKDÜZÜ’nde bir balıkçı Marmara Denizi’nde avlanan 1 ton 200 kilo ağırlığındaki köpek balığı ilgi çekti. Bu balığın son yıllarda yakalanan en büyük köpek balığı olduğunu anlatan balıkçı Kenan Balcı, kansere yakalananların sürekli yanına gelerek bu balığı şifa niyetine istediklerini söyledi. Balcı, bu \'\'Kansere yakalanmayan tek canlı\' olduğuna inanılan köpek balığını parçalayıp 1-2 kilo halinde ücretsiz dağıtacağını anlattı. Kenan Balcı, “Bu dev balığı pazartesiye kadar burada sergileyeceğim. Daha sonra pazartesi günü kanser hastalarına 11.00-12.00 saatleri arasında ücretsiz dağıtacağım” dedi.

(FOTOĞRAF)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DÖRTKARDEŞİSTANBUL DHA BEYLİKDÜZÜndeMarmara DenizindeKenan BalcıBalcıDahaFOTOĞRAF

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24