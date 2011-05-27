-MARMARA'DA POYRAZ TEKİRDAĞ (A.A) - 27.05.2011 - Marmara'da dün başlayan, gece de etkisini artıran şiddetli poyraz, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Boğazlardan geçmek üzere Marmara Denizi'nde seyreden 32 yerli ve yabancı bandıralı şilep ve tanker, saatteki hızı zaman zaman 70 kilometreye ulaşan şiddetli poyraz nedeniyle yollarına devam edemeyince rotalarını Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine çevirerek demirledi. Gemilerdeki personel de şiddetli poyraz nedeniyle karaya çıkamadı ve geceyi gemilerinde geçirmek zorunda kaldı. Poyrazın sabah saatlerinde etkisini azaltmasının ardından 26 yerli ve yabancı bandıralı şilep ve tanker, saat 09.20 sıralarında Şarköy'den demir aldı. 6 gemi ise hava koşullarının daha da düzelmesi için Şarköy'de demirli bekliyor.