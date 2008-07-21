Marmara'da korkutan gaz çıkışı

Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknoloji Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Günay Çifçi, Koca Piri Reis Gemisi'nin İstanbul Teknik Üniversitesi Jeofizik Bölümü, ABD Columbia Üniversitesi Lamont Doherty Zemin Araştırmaları Merkezi ve kendi enstitülerinden öğretim üyeleri ile birlikte 2 Temmuzdan beri Marmara Denizi'nde çalışmalarına devam ettiğini söyledi.



Çalışmaların 22 Temmuzda biteceğini ve 3 bin kilometrelik bir alanda sismik çalışma yapılacağını kaydeden Prof. Dr. Çifçi, şunları söyledi:

'Marmara Denizi'nin bütün noktalarına sismik hatlar atılmakta. Çalışmalar sırasında elde edilen verilerin, bilgisayarlar ve yazılımlarla ön değerlendirmesi yapılmakta ve çalışmaların yönü değiştirilmektedir. Bu bizim sismik laboratuvarımız, kendi kaynaklarımızla kurulan gelişmiş bir laboratuvar. Çalışmada yapılan ilk değerlendirmelerde, gaz çıkışlarının yoğun olduğu gözlemlenmektedir. Bu gaz çıkışlarının daha önce yapılan çalışmalarda da var olduğu gözlemlenmektedir. Bu gaz çıkışları önemli. Marmara'da gaz çıkışlarının olması, burada hareketlenmenin olduğunu göstermektedir. Tek bir veri setimiz yok, değişik veri setleri burada alınmakta ve işlenmektedir. İlk bulgular, deprem açısından daha olumsuz veriler işaret etmektedir."



22 Temmuzda bitirilecek çalışmalar sonucunda ellerinde 3 bin kilometrelik sismik veri olacağını bildiren Prof. Dr. Çifçi, daha sonra bunların işleneceğini, verilerin işlenmesi ve yorumlanmasının 5-6 aylık bir süreci kapsayacağını kaydetti. Prof. Dr. Çifçi, 'Bu veriler 2-3 yerde işlenecek. Daha sonra birlikte yorumlanacak ve deprem açısından, tektonizma açısından bunlar analiz edilecek' dedi.





