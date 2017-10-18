Marmarabirlik zeytin alım fiyatlarını erken açıkladı

BURSA, (DHA)- MARMARABİRLİK, zeytin üreticisinin beklediği zeytin alım fiyatlarını erken açıkladı. Bu yıl ortaklarının talebi üzerine ürün alımları başlamadan fiyatları açıklayan Marmarabirlik, tavan fiyatı 180 tane için 9.80 TL, taban fiyatı da 410 tane için 4 TL olarak karara bağladı. Yağlık zeytin fiyatı da 3 TL olarak belirlendi. Ürün alımlarına ise 25 Ekim\'den itibaren başlanacak.

Marmarabirlik, 2017-2018 ürün alım kampanyasına sayılı günler kalan ortaklardan gelen yoğun talep üzerine fiyatları erken açıkladı. Alım kampanyasında tavan fiyat 180 tane için 9.80 TL, taban fiyat ise 410 tane için 4 TL olarak belirlenirken, yağlık zeytin fiyatı ise 3 TL olarak açıklandı. 20 Ekim\'de sona ermesi planlanan rekolte beyan dönemi 5 gün daha uzatılırken, ürün alımlarına da kooperatiflerin yetki ve sorumluluğunda 25 Ekim\'den itibaren başlanacak. Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, 2017-2018 ürün alım kampanyası kapsamında rekolte beyan alımlarına 20 Eylül\'de başladıklarını belirterek, bugüne kadar 8 kooperatif bölgesindeki 21 bin ortaktan 48 bin ton rekolte beyanı alındığını bildirdi. Asa, bu rakamın ortakların yüzde 71\'ine tekabül ettiğini vurgulayarak, bazı bölgelerde yağmurların geç yağması ve dolu hasarı nedeniyle rekolte tespitinde aksaklıklar olduğunu kaydetti.

ÜRÜN ALIMLARI 25 EKİM\'DE BAŞLIYOR

20 Ekim\'de sona ermesi beklenen rekolte beyan döneminin 25 Ekim\'e kadar uzatıldığını açıklayan Başkan Asa, \"Ürün alım kampanyamız 25 Ekim\'de başlayacak. Ancak ortaklarımızdan gelen yoğun talep üzerine ürün alım fiyatlarının erken açıklanmasına karar verilmiştir. Yönetim Kurulumuzun aldığı kararla tavan fiyat 180 tane için 9.80 TL, taban fiyat 410 tane için 4 TL, yağlık zeytin fiyatı ise 3 TL olarak belirlenmiştir. Böylece ürün alım fiyatlarına bu yıl ortalama yüzde 30 zam yapılmıştır. Amacımız, piyasa koşullarını gözeterek, üretici, kooperatif ve tüketici dengesini kurmak, Marmarabirlik\'e zarar ettirmeden satışlarımızı artırmaktır. Çünkü Marmarabirlik geçmişte satamadığı için zarar etmiştir. Ürün almak çok kolay, esas olan zarar etmeden o ürünü satabilmektir\" diye konuştu.

DOLU HASARINA 0,40 KURUŞ

Başkan Asa, ürün alım kampanyasında, üreticiye destek olmak adına önceki yıllarda yağlık olarak teslim edilen 420-460 tane ürünün iki grup halinde fiyatlandırılarak alınacağını söyledi. Asa, bunun yanında dolu vuruğu için de 420-430 tane zeytine ortak yardımlaşma fonundan ilave 0.40 kuruş ödeneceğini kaydetti. Asa, kampanya kapsamında ortaklara verdikleri rekolte beyanı kadar ürün teslim etme hakkı tanınacağını, ürün bedellerinin yüzde 80\'inin de haftalık periyotlarla peşin olarak ödeneceğini kaydetti.



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