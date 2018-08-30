Marmarabirlik, ürün fiyatlarına zam yapmayacak

BURSA, (DHA)- MARMARABİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, \"Ürün satış fiyatlarımıza kesinlikle zam yapılmayacaktır. Yaşanan bu süreçte fırsatçılık yapmayacağımızın kamuoyu tarafından bilinmesini isteriz\" dedi.

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, dövizde yaşanan iniş çıkışlar nedeniyle, yerli üretim yapılan birçok kalem üründe bile zam yapıldığını söyledi. Yaşanan bu sürecin birçok kesim tarafından fırsatçılığa çevrilmek istendiğini savunan Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, ülkemizin doğal kaynaklarından olan suya bile zam yapıldığına dikkat çekti. Yaşanan bu sürecin güç birliği ile aşılabileceğini ifade eden Hidamet Asa, \"Zeytin üreticisinin kuruluşu Marmarabirlik olarak ürün satış fiyatlarımıza kesinlikle zam yapılmayacaktır. Bu uygulamamıza aynı zamanda bayilerimiz ve Marmarabirlik ailesi olarak destek verilecek. Amacımız, kampanya öncesi daha çok ürün satmak. Yaşanan bu süreçte fırsatçılık yapmayacağımızın kamuoyu tarafından bilinmesini isteriz\" dedi.

Açıklamasında, göreve geldikleri gün itibariyle köklü bir değişim sürecinin startını verdiklerini belirten Başkan Asa, \"Marmarabirlik’te gelinen noktada daha çok ürün alan, daha çok ürün satan ve denge oluşturan bir kurum var artık. Tamamen kendi öz kaynaklarıyla 1 TL bile kredi almadan çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hem üretici ortağımız memnun, hem de bizler memnunuz. Gücümüzü, üretici ortağımızdan, kooperatiflerimizden alıyoruz. Marmarabirlik’in daha da büyümesi için herkes elini taşın altına koymalı\" dedi.

Birlik temsilcilerinden bulundukları köy ve mahallelerde Marmarabirlik’in hizmet politikasını üretici ortaklara sık sık anlatılmasını isteyen Başkan Asa, \"Ürün alım dönemine yaklaşıyoruz. Birlik temsilcilerimiz, ortaklarımıza gerçeğe yakın rekolte beyanı vermeleri konusunda bilgilendirme yapmalı\" diye konuştu.



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