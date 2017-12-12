Marmarabirlik, 50 bin ton zeytin alım hedefine yaklaşıyor

BURSA, (DHA) - MARMARABİRLİK, ürün alım kampanyasında bugüne kadar 45 bin ton zeytin alırken, 50 bin tonluk alım hedefine yaklaştı. Ürün bedellerini her hafta perşembe günü üreticilerin banka hesaplarına yatıran Marmarabirlik, 14 Aralık\'ta yapacağı ödemeyle bedelin yüzde 80\'i olarak toplam 180 milyon TL ödemiş olacak.

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, 2017-2018 dönemi ürün alım kampanyasında 50 bin ton zeytin alım hedefiyle yola çıktıklarını söyledi. Asa, \"Marmarabirlik, tarihinde bir ilk yaşanmaktadır. Kampanya başında 50 bin ton ürün almayı hedefledik, rakama ulaşmak üzereyiz. Ürün alım kampanyamız, devam etmekle birlikte alınan ürün miktarı 45 bin tona ulaşmış olup, ortaklarımızdan alınan rekolte beyanında yüzde 90 civarında gerçekleşme olmuştur. Kampanya süresince ortaklarımızın kooperatifine sahip çıktığını görmekteyiz. Birlik ve kooperatif yönetim kurullarımız adına ortaklarımıza teşekkür ediyorum\" dedi.

\'KALİBRE HAK DEĞİL, TSE KRİTERİ\'

Son günlerde, bazı çevrelerde alım kalibreleriyle ilgili spekülatif açıklamalar yapıldığını dile getiren Başkan Asa, \"Konuya açıklık getirmek gerekirse 2000 yılında, 200 daneden başlanarak, alım yapılmasına rağmen kamuoyunda sanki bizim dönemimizde uygulanmış gibi bir algı yaratılmaya çalışılmaktadır. Ayrıca bunun, ortaklarımızın elinden alınmış bir hak olduğu ifade edilmektedir. Oysa bu, bir hak verip, alma durumu değildir; bir alım kriteridir. Alım kriterlerimiz de Türk Standartları Enstitüsü (TSE) standartlarınca oluşturulmuş ambalaj sınıflarına göre belirlenmektedir. Dolayısıyla bizler de bu ambalajlara uygun ürün alımı yapmak zorundayız\" diye konuştu.

\'TÜKETİCİ İRİ TANELİ ÜRÜN İSTİYOR\'

Geçmişte Marmarabirlik\'in satışlarını artıramamış olmasının en büyük sebeplerinden birinin küçük ve orta taneli ürünün Marmarabirlik\'e, iri taneli ürünün özel sektöre verilmesi olduğuna dikkat çeken Başkan Asa, piyasanın arz- talep dengesini gözetmek zorunda olduklarını belirtti. Son yıllarda değişen tüketici taleplerinin iri kalibreli üründe yoğunlaştığını dile getiren Asa, Marmarabirlik\'in 2010 yılına kadar yer almadığı şarküteri reyonuna girdiğini ve satışların her geçen yıl arttığını kaydetti.

TOPLAM 180 MİLYON TL PEŞİN ÖDEME

Kampanya sonunda en az 50 bin ton ürün alımı beklediklerini vurgulayan Başkan Asa, \"14 Aralık Perşembe günü yapılacak ödemeyle birlikte bugüne kadar üreticiye toplam 180 milyon TL ürün bedeli ödenmiş olacak. Ürün bedellerinin kalan yüzde 20\'lik kısmı ise kampanya bitiminden sonra ödenecektir\" dedi. Asa, bir yandan ürün bedeli ödemeleri devam ederken, diğer yandan üreticiye gübre dağıtımına başlayacaklarını da söyledi.



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