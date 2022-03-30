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Marmara ve Trakya için 'fırtına' uyarısı

Rüzgarın şiddetinin 80 kilometreye ulaşabileceği belirtildi

30 Mart 2022 13:50

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi ve Trakya için fırtına uyarısı yaparken, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunmasını istedi.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada; rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren Trakya kesimi (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) ile cuma günü ise Marmara Bölgesi genelinde (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/s) ve zaman zaman fırtına (60-80 km/s) şeklinde eseceğinin tahmin edildiği bildirildi.

Olası ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri, çatı uçması, ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi. (DHA) 

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