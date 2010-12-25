-MARMARA VE KUZEY EGE'DE YAĞIŞ BEKLENİYOR ANKARA (A.A) - 25.12.2010 - Marmara ve Kıyı Ege'de, yarın ve pazartesi günü kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden yapılan ''meteorolojik uyarı''da, yarın başlaması beklenen kuvvetli yağışın başta İstanbul olmak üzere İzmit, Yalova, Bursa, Balıkesir ile İzmir çevrelerinde, 27 Aralık Pazartesi günü de yine İstanbul başta Marmara'nın geneli, İzmir ve Manisa çevrelerinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Uyarıda, yetkililerin ve vatandaşların sel ve su baskını ihtimaline karşı tedbirli olması istendi.