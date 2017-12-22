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Marmara ve Ege'de fırtına bekleniyor

ANKARA, (DHA) - METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü,  Marmara ve Ege'de fırtına beklendiği açıkladı

22 Aralık 2017 20:56

ANKARA, (DHA) - METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü,  Marmara ve Ege\'de fırtına beklendiği açıkladı. 
Marmara\'da bugün öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına bekleniyor. Fırtınanın Cumartesi sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
Kuzey Ege\'de bugün öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 7 ila 9 kuvvetinde (70-90km/sa) kuvvetli fırtına bekleniyor. Fırtınanın, yarın sabah saatlerinde etkisini azaltarak 6 ila 8 kuvvetinde (50-70 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın aynı gün öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
Güney Ege\'de yarın öğle saatlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 (50-75 km/sa), yer yer 9 kuvvetinde (90km/sa) fırtına bekleniyor. Fırtınanın Pazartesi  sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

 

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