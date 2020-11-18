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Marmara Üniverstesi'nin ön değerlendirme sınavında 7 aday arasında kazanan tek isim FSM Üniversitesi Rektörü'nün oğlu oldu

Ahmet Fatih Andı'nın notları, kendisinden sonra gelen 2 adaydan daha düşük

18 Kasım 2020 08:13

Marmara Üniversitesi Ortadoğu ve İslam Ülkeleri Araştırma Enstitüsü, araştırma görevlisi almak için sınav açtı. Ön değerlendirme sınavına 7 aday girdi. Sınava girmeye hak kazanan tek isim ise kendinden sonra gelen 2 adaydan daha düşük olmasına rağmen Fatih Sultan Mehmet (FSM) Üniversitesi Rektörü Muhammed Fatih Andı’nın oğlu Ahmet Fatih Andı oldu.

Puanları daha yüksek olan diğer 2 aday ise “Sınav şartlarını taşımıyor” notu düşülerek elendi.

Sözcü’den Ali Ekber Ertürk imzalı habere göre, özel kalemi aracılığıyla konuya ilişkin açıklamada bulunan FSM Üniversitesi Rektörü M. Fatih Andı, “Biz o ilanın şartlarına ve sonuçlarına bakmadık. Reşit biri gitmiş bir yere başvurmuş” dedi.

Ahmet Fatih Andı'nın ALES puanı 76.9 iken, elenen 2'inci sıradaki adayın 90, yine elenen 3'üncü sıradaki adayın da 89.2 oldu. Andı'nın yabancı dil puanı 92.2 olurken, elenen 2'inci sıradaki adayın 96.2 oldu. Andı, ön değerlendirme notunda 82.6 alırken, elenen aday 92.5 aldı. 3'üncü sıradaki adayın puanı da Andı'dan yüksek oldu.

Rektör oğlu Ahmet Fatih Andı, bir yıl önce de Medeniyet Üniversitesi'nin açtığı sınava girmiş ancak puanları yetersiz olduğu gerekçesiyle, giriş sınavında elenmişti.

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