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Marmara Üniversitesi’nde 'taciz' protestosu

Öğrenciler, taciz ettiği iddia edilen asistan hakkında şikayette bulundu

31 Mayıs 2017 18:16

Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü önünde açıklama yapan bir grup kadın öğrenci "taciz" iddiasıyla eylem yaptı. Grup adına açıklama yapan üniversite öğrencisi Neslihan Alkış, "Birçok kadına arkadaşımız bir asistan tarafından defalarca kez sözlü tacize uğramış not ile tehdit edilerek bastırılmaya çalışılmıştır. Basına taciz haberinin yayılmasıyla birlikte söz konusu asistan tacize uğrayan kadın arkadaşımızın girdiği sınavda kopya çektiğini iddia ederek kağıdına el konulmuştur" dedi.

Alkış, tacize uğrayan kadınlar okul yönetimi tarafından ciddiye alınmadığını belirterek, "Yeterli delil yok’ denilerek geri çevrilmiştir. Asistanın taciz mesajları bizzat okunmasına rağmen okul yönetimi ’hocanıza söyleriz bir daha mesaj atmaz’ demekle yetinmiş ve kadınların beyanını görmezden gelmiştir" ifadesini kullandı.

Üniversite soruşturma açtı

Açıklamanın devamında, "Tacizlerin basına yansımasıyla birlikte okul yönetimi bir yandan twitter hesabı üzerinden soruşturma açıldığını duyururken bir yandan haberi yaptıran öğrencilere tehditler savunmayı ihmal etmemiştir. Bizler Marmara Üniversitesi’nden kadınlar olarak şikayet ve taleplerimizi iletebileceğimiz öğrenci ve akademisyenlerden oluşan Marmara Üniversitesi Kadın araştırmaları Komisyonu’nun kurulmasını talep ediyoruz" denildi.

Şikayette bulundular

Açıklamanın ardından öğrenciler, taciz ettiği iddia edilen asistan hakkında şikayette bulunmak için üniversite rektörlüğüne gitti.

 

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