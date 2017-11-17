Marmara Üniversitesi'nde 'FETÖ' operasyonu; 42 kişi hakkında yakalama kararı

İstanbul’da Marmara Üniversitesi’ne yönelik 'FETÖ' operasyonu başlatıldı. 42 çalışan hakkında yakalama kararı var. 22 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca 'FETÖ'nün üniversite yapılanmasına yönelik soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda, Marmara Üniversitesi'nde halen görev yapan 24 personelin de aralarında bulunduğu akademik, idari ve kamu işçisi statüsündeki 42 kişinin 'FETÖ' ile irtibatı veya iltisakı olduğu belirlendi.

Bank Asya'daki hesabını Fetullah Gülen'in talimatı üzerine artırdığı ve örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları iddia edilen şüphelilerin yakalanması için İstanbul sulh ceza hakimliğince gözaltı, arama ve el koyma kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'nce şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 5 ilde başlatılan operasyon sonucu 22 kişi gözaltına alındı.

Ekiplerin, halen görev yapan 24 şüphelinin üniversitedeki odalarında arama ve el koyma işlemi sürüyor.