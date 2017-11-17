Marmara Üniversitesi'nde FETÖ operasyonu (2)

Ümit TÜRK - Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Marmara Üniversitesi\'nde görevli akademik, idari ve kamu işçisi statüsündeki 42 personel hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli 5 ilde başlatılan operasyonda şu ana kadar 22 kişi gözaltına alındı. Aktif çalışan 24 kişinin, Marmara Üniversitesi’ndeki odalarında arama işlemleri sürüyor.

Şüphelilerin bir kısmının örgüt liderinin talimatıyla Bank Asya\'daki hesaplarını artırdıkları, bir kısmının da Bylock kullanıcısı olduğu iddia edildi.