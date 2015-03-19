Marmara Üniversitesi'nde bıçaklı kavga; 3 yaralı

Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü'nde iki öğrenci grubu arasında kavga çıktı. Olayda, iki gruptan 3 öğrenci yaralandı. Doğan Haber Ajansı’ndan Cengiz Çoban’ın haberine göre, öğrencilerden biri bıçakla, diğer ikisi de de darp sonucu yaralandı. Yaralılar Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, Çevik Kuvvet ekipleri ve TOMA ile üniversite etrafında geniş güvenlik önlemi alındı.

Kavga hastanede de devam etti

Bu arada, bir grup öğrenci, yaralı arkadaşlarını görmek için hastaneye gidince, bir kez daha karşıt görüşlü grupla karşılaştı. İki grup Acil Servis'in önünde yine kavgaya tutuştu. Olaya polis ekipleri müdahale etti. Acil Servis önünde ve hastane bahçesinde polisler ile öğrenciler arasında kovalamaca yaşandı. Polis, 3 kişiyi gözaltına aldı.